中孝介涉性侵砲友發聲！　揭「被要求3P」過往：不驚訝他被捕

記者黃皓瑋／綜合報導

有「世上最溫柔歌聲」美譽的44歲日本歌手中孝介，日前因涉嫌性侵被警方逮捕，消息一出引發外界震驚。不過近期1位自稱是中孝介砲友的男性出面發聲，直言對於他被逮捕「不是很驚訝」，也爆料曾遭對方「要求3P」的經歷。

▲中孝介被控性侵。（圖／翻攝自X／中孝介＆スタッフ）



據外媒《週刊新潮》報導，自稱是中孝介砲友的男性近期接受採訪，他透露自己是在幾年前經由交友軟體認識對方，2人曾相約到酒店準備發生關係，不過中孝介卻突然表達想要「3P」的強烈意願，最後禁不住對方的要求，他因而又找了1個人到酒店來。該男子也直言中孝介「對性的欲望很強」、「是放蕩的類型」。

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關於中孝介涉案被捕一事，據外媒《朝日電視台News》報導，他被指控於28日凌晨在1家公共澡堂性侵一名20多歲男子。日本警視廳表示，受害男性當時坐在澡堂內的椅子上睡著了，然而中孝介卻突然對其做出侵犯行為。該男子驚覺以後立即將中孝介壓制，隨後由澡堂工作人員報警，依「不同意性交罪」當場逮捕。不過中孝介在接受警方調查時否認這項指控，並稱「完全不記得有這件事」。

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