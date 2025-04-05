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YTR這群人尼克當街被擄走　「2歲愛女大叫狂追」結局讓他超走心

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「這群人」成員尼克和香港老婆Ashly婚後育有寶貝女兒Aria，平時共同經營YouTube頻道的兩人，今（5）日上傳一支名為「尼克因欠錢當街遭人擄走」的影片，找來網紅陳彥婷和老公巨人一起給兒女們機會教育，並測試彼此的小孩在看到爸媽們被抓走時，會有什麼樣的反應。為此，尼克坦言最後的反轉結局，讓他有些走心。

▲▼尼克。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）

▲尼克拍片測試女兒的反應。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆Ashly）

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影片中，巨人扮壞人，突然衝出來將尼克一把抓起來，尼克邊笑邊說自己沒欠錢，緊接著就被對方帶走，戲劇效果十足的模樣，嚇壞2歲半的女兒Aria。Aria看到爸爸被抓走後，先是大叫，接著追上去查看後邊對媽媽說：「我看一下，趕快找爸爸，快一點啦！」整個過程中除了跑進跑出之外，還一度想找救兵，想抓著媽媽去解救爸爸。為此，尼克看到女兒慌張的模樣後哭笑不得表示：「算了沒有關係，我就不相信媽媽被綁，她還是這樣。」

▲▼尼克。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）

▲Aria看到爸爸被抓走後大叫。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆Ashly）

緊接著，陳彥婷和老公巨人一起扮壞人，分別將尼克和Ashly帶走，沒想到Aria見狀後頭也不回地跑去找媽媽，讓尼克再度走心，並向一旁的巨人抱怨：「她都義務反顧救媽媽。」影片最後，尼克坦言看到女兒先找媽媽有點難過，同時也笑說自己就算私下去討好女兒，也無法改變這個結果，讓老婆Ashly聽完後忍不住虧對方：「媽媽比較早認識啊！」

▲▼尼克。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）

▲尼克女兒看到自己被抓走的反應讓他走心。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆Ashly）

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關鍵字

這群人, 尼克, Ashly, 網紅, YouTuber

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