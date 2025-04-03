Jisoo來台開唱「繁體中文發文」謝粉絲！　接地氣高喊：水啦

記者顧齊祐／綜合報導

南韓團體「BLACKPINK」成員Jisoo近日在桃園會展中心舉辦巡迴見面會，與粉絲度過歡樂時光，這是繼Lisa後，第二位以個人solo形式來到台灣的成員，吸引近9500位粉絲到場朝聖。見面會結束後，Jisoo也在社群平台用「繁體中文」發文，感謝台灣粉絲的熱情支持，令粉絲們驚喜不已。

▲Jisoo近日來台舉辦巡迴見面會。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）



Jisoo在Instagram曬出了一系列在舉辦見面會所拍攝的美照，並用繁體中文發文寫道：「從一到場看到在休息室裡準備好的可愛Shumon零食開始，我就完全忘不了台灣BLINK們給我的那份溫暖迎接！真的非常感謝你們，也真的真的非常愛你們。」

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▲Jisoo使用繁體中文發文，感謝台灣粉絲。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）



Jisoo進一步表示，由於這次見面會無法與粉絲更近距離互動，讓她感到有些可惜，不過能夠再為粉絲唱一次歌，讓她覺得非常幸福。她感恩地說：「謝謝你們送給我這麼美好的回憶，下次我們再見面時，也一定要一起創造更多更棒的回憶。」最後還寫下：「BLINK水啦。」十分接台灣地氣，顯得相當親民。

▲Jisoo喊道：「BLINK水啦。」相當親民。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）