周杰倫〈青花瓷〉變成藝術品！　方文山打造驚人樣貌

記者蔡琛儀／台北報導

知名作詞人方文山和天王周杰倫（周董）締造不少經典，今年首度受市立基隆美術館邀請舉辦年度特展「方道文山流」，自3月26日開展至4月19日，將經典〈東風破〉、〈菊花台〉、〈千里之外〉、〈紅顏如霜〉等作品，延伸成近40件裝置藝術在基隆展出，並特別用〈青花瓷〉文字創作成全新藝術屏風〈月色被打撈起〉，近2公尺高的屏風佇立展場，成為特展一大亮點。

▲方文山首登基隆美術館年度特展。（圖／方道文山流提供）

方文山2020年開始推出文字裝置藝術，他認為音樂詞句可以有不同的展現方式延續價；喜歡秩序美、結構美和古文字、機械齒輪、儀錶板的他，將這些元素和文字作品結合，發展成「蒸氣龐克」、「龐克貓潮流公仔」及「文字裝置藝術」三大系列典藏品。

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他提到為基隆首展創作〈青花瓷〉詞句藝術屏風〈月色被打撈起〉，緣自基隆具有山海景緻，夜晚漁火和月色別具詩意，一如〈青花瓷〉歌詞描寫「天青色等煙雨，而我在等妳。月色被打撈起，暈開了結局，如傳世的青花瓷自顧自美麗」意境幽美而產生靈感。

他解說深淺兩面視覺呈現作品構想「淺色面以楷書為主軸，西夏文輔寫動詞、副詞、介詞、助詞、連接詞。因為西夏文線條結構繁複，兩款文字交錯造就對稱平衡美；而深色面則以草書為主，兩面不同文字體系顛覆漢字傳統書法形式，讓作品視覺有詩的語境，隔著距離解讀，創造了新的文字視野及詩意。」