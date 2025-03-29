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《甄嬛傳》演員又出事！曹貴人陳思斯遭控賣假包　親上火線：要提供假貨證明

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸超夯宮鬥劇《後宮甄嬛傳》在2011年首播，至今仍是許多觀眾反覆觀看的作品。不過，曾經參與該劇的演員近來頻傳風波與爭議，繼「余答應」崔漫莉因自爆酒駕而遭刪掉戲份後，近日又傳「曹貴人」陳思斯被控賣假包，讓網友相當擔心《甄嬛傳》再遭改動會不連戲。

▲▼《甄嬛傳》演員又出事！曹貴人陳思斯遭控賣假包。（圖／翻攝自微博）

▲陳思斯在《甄嬛傳》中飾演曹貴人。（圖／翻攝自微博）

消費網友表示，自己於2月28日在陳思斯的直播間購買了一款LV粉色水桶包，並附上了相關圖片。網友說，包包經過廠檢並掛上吊牌，但後來發現包包的成色與商家確認的圖片明顯不符，懷疑包包被翻新過，「商家不認，到深圳中檢（第三方奢侈品鑑定機構）進行二次檢測，送檢證明深圳中檢拒絕鑑定，原因是三個檢驗師檢驗，兩個存疑，一個不通過，然後又找了一個還是不通過。」

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▲▼《甄嬛傳》演員又出事！曹貴人陳思斯遭控賣假包。（圖／翻攝自微博）

▲網友質疑陳思斯賣假包。（圖／翻攝自微博）

該網友隨後透過平台官方申訴退貨退款，但被客服要求提供檢測證明。網友認為，如果中檢都無法出具證明，其他機構也難以證明包包真偽。最終，該網友成功申請退貨，但商家要求其把退貨原因改成「不喜歡才退款」，讓她質疑商家心虛。此外，該網友也對陳思斯作為明星公眾人物的行為表示不滿，認為陳思斯利用大眾的信任來銷售假貨。

▲▼《甄嬛傳》演員又出事！曹貴人陳思斯遭控賣假包。（圖／翻攝自微博）

▲網友曬出被拒絕檢驗的證明。（圖／翻攝自微博）

針對這一指控，陳思斯29日也在社群平台上發文回應。她表示，團隊在得知消費者的質疑後，立即展開調查，並找到相關商家、包包和訂單進行核查。經過反查，包包內置芯片，掃碼檢驗為真，隨包發出的第三方檢測標也顯示為真。她還表示，已經聯繫中檢，「消費者反映的『中檢師表示』，暫時沒有相關憑證，若正常流程假貨判定，會出具假貨證明，消費者無法提供『假貨證明』。目前，團隊已經將包找出來保存，以便後續複檢。」

▲▼《甄嬛傳》演員又出事！曹貴人陳思斯遭控賣假包。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳思斯曬出證明。（圖／翻攝自微博／陳思斯）

▲▼《甄嬛傳》演員又出事！曹貴人陳思斯遭控賣假包。（圖／翻攝自微博）

陳思斯強調，作為主播，她比消費者更關心產品問題，並且在選擇合作商家時非常謹慎，要求每個包都有國家認可的質檢機構掛的合格標才能發出。她呼籲消費者通過正規渠道理性維權，並表示團隊會協助消費者依法合規解決問題。此外，她提到，相關部門一直嚴格治理售假問題，並呼籲大家給真相一些時間，共同維護良好的消費環境。

陳思斯最後表示，作為深耕二手奢侈品行業多年的主播，她深感同業競爭越發激烈，「當前，同行惡意競爭的事情時有發生，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿，希望大家給真相一點時間，共同維護良好的消費環境。」

▲▼陳思斯曬出證明。（圖／翻攝自微博／陳思斯）

▲▼陳思斯表示已將包包保存起來以供複檢。（圖／翻攝自微博／陳思斯）

▲▼《甄嬛傳》演員又出事！曹貴人陳思斯遭控賣假包。（圖／翻攝自微博）

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