鍾明軒「外人不知台灣」引熱議！　一隻阿圓曝經驗：99%肯定認識

記者顧齊祐／綜合報導

網紅鍾明軒日前登上Podcast節目《百靈果News》，提及出國以後發現很多人不知道台灣，因此比起說「Taiwan」，自介時會用「我們是chinese culture（中華文化）」等，此番言論一出，立刻在網路上掀起討論。網紅一隻阿圓對此也發文分享自身經歷，並表示「介紹自己國家給外國人認識真的很快樂」。

▲鍾明軒在節目《百靈果News》提到，出國自介會用「chinese culture」。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）



鍾明軒在節目《百靈果News》中，提到他在向國外介紹來自台灣時，有很多人都不知道台灣，就連說出台北101、台積電（tsmc）也沒有什麼人知道，所以他會以「我們講中文」、「Chinese culture」、「中華料理」等方式建立認同感。

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▲一隻阿圓發文分享自身經歷。（圖／翻攝自Threads／nanaciaociao）



而一隻阿圓對此。也在Threads上分享了自己到夏威夷浮潛的經歷。當時她的教練在確認資料時，聽到她們來自Taiwan，立刻反應過來並說出Taipei，還表示「I pay attention at school !!!! I know Taiwan !!!（我上課時很專心，我認識台灣）」。

▲浮潛教練聽到來自Taiwan，立刻回應Taipei。（圖／翻攝自Threads／nanaciaociao）



一隻阿圓繼續分享道「我出國次數不算少，真的99.99%肯定認識台灣」，而如果遇到真的不認識的，她也會努力跟對方介紹，無論用英文、韓語或借助ChatGPT翻譯都行。最後她強調「介紹自己國家給外國人認識真的很快樂」。