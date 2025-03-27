記者劉宜庭／綜合報導

香港前女子組合Cream成員李蘊（Renee）被爆與金融才俊老公羅章冠婚變。消息一出，引起外界熱議，對於離婚一事，她僅低調證實，兩人其實早在2年前已經離婚。

▲李蘊2年前就已經離婚。（圖／翻攝自李蘊IG）

李蘊向港媒透露，家務事想低調，加上離婚牽涉法律問題，不便細說，「但大家不用擔心我。」她認為人生有高有低，這段時間確實不容易，但相信「時間是最好的解藥」，會繼續堅強生活。她也表示，儘管恢復單身後收入不穩定，但仍能自力更生。

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事實上，李蘊與羅章冠在2015年於英國倫敦註冊結婚，婚後育有一女一子，曾定居於廣州豪宅，生活富足。她也曾在IG分享幸福家庭照，讓不少粉絲稱羨。但自2022年起，她逐漸減少公開家庭動態，2023年更全面復出娛樂圈，生日等重要時刻也不見羅章冠身影，加上近年多次外遊都僅與母親、弟弟與孩子同行，種種跡象早已引發外界猜測。

▲李蘊是童星出身，12歲就以Cream成員身份出道。（圖／翻攝自李蘊IG）



此外，離婚消息一出，羅章冠被翻出曾於2022年跨年在IG發文，語氣沉重地寫道自己被欺騙、背叛何傷害，「2022終於要結束了，去年的今天怎麼想都不會想到今年的結局。」他接著形容：「小說都沒那麼精采，現實的情節比小說狗血的多。」

當時，羅章冠還貼出一張比中指的照片：「人性原來可以那麼自我自私任性不負責任冷血無情，怎麼都想不到自己會碰到。」最後，他祈願「遠離爛人爛事，善惡終有報」，雖然並未明說發生何事，但如今這篇文被翻出，令外界忍不住聯想跟婚變是否有關。不過，目前雙方都未明說離婚細節。