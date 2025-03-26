等了13年…陶喆終於鬆口好消息！　嘆：終於知道當女生多辛苦

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陶喆睽違12年，將推出全新專輯，單曲〈Stupid Pop Song〉搶先曝光，MV裡如同歌曲充滿著寓意及自嘲，開宗明義帶出「金曲公式」這個象徵符號， 以不斷演化的音樂載體、逐漸扭曲變形的獎座、和距離越來越遠到最後只剩一 片紙板的觀眾，暗諷流行音樂文化的藝術價值正在慢慢流失。

▲ 陶喆新歌〈Stupid Pop Song〉 。（圖／偉大文化提供）

其中畫面有AI陶喆化身成考古學家的巨幅照片、還有〈普通朋友〉、〈找自己 〉MV畫面；有趣的是，MV多次出現的物件為貝殼，包含了貝殼遙控器、片尾 動畫字用貝殼體寫下「DAVID TAO」，原來是大玩諧音梗「I’m 貝殼 （back）」，象徵陶喆氣勢回歸發片，拍攝時導演特別安排陶喆嘗試特殊指甲造 型演出來突顯劇情科技未來感，他直呼：「酷吧！第一次有做美甲的感覺，我現在知道做女生有多累了！」

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5分多鐘的MV讓全網大開腦洞想像力，陶喆則表示：「這真的是一支腦洞大開的MV，當初我完全信任的把這首MV交給導演盡情發揮，透過導演特殊的美學與創意，添加許多趣味橋段的黑色幽默在MV裡。讓我帶領大家揭開每一層布幕背後的故事。至於MV裡面的 彩蛋，就先交給你們去發現了。」

▲ 陶喆確定下個月發片。（圖／偉大文化提供）

此外，陶喆日前受邀在北京鳥巢擔任汪蘇瀧演唱會嘉賓時，在數萬名樂迷前終於鬆口專輯發行時間：「我就擔心你要問我這個問題，我這次可以比較有自信地說。新專輯馬上就在下個月要跟大家見面了！」正式宣佈新專輯4月問世。