麋先生成員爆喜訊要當爸！　女兒夏天出生...他卻超擔憂

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生日前才剛唱完高雄巨蛋演唱會，人氣飆升的他們近期更接下保經代言，今（25日）現身記者會，貝斯手以諾日前在高雄演唱會上宣布當爸，8月將迎來第1胎，他今天也開心分享是女生，讓主唱聖皓嚇了一跳，笑說：「我不知道你今天要公布這個。」

▲麋先生人氣相當旺。（圖／大誠保經提供）

以諾說一得知是女兒，離開診間後有歡呼，更自虧應該會變成女兒傻瓜，聖皓則說以諾應該不會讓女兒接近其他4位團員，聖皓還爆料，原先團員們猜是男寶寶，得知是女兒後，有開玩笑問以諾：「女兒幾歲可以帶男朋友回家」、「能不能接近玩團仔」等問題，讓以諾相當擔憂。

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麋先生4月起將繼續踏上巡演之旅，創作力豐沛的他們，今年推出3首新歌〈沒什麼大不了的心情〉、〈去飛翔〉以及〈偶像〉成績亮眼，他們開心表示是好兆頭，目前也在構思新專輯。對於代言廠商力挺麋先生唱進大巨蛋，讓他們笑說很感謝，「假設我們真的要辦大巨蛋，還是要有新作品，2025年有出很多歌，希望先稍微沉澱一下，看能不能做出一些新東西給大家。」

不過麋先生的首張專輯《馬戲團運動》因已絕版，加上他們人氣高漲，近期在網路被炒價飆到近萬元，好奇有無考慮再版？聖皓表示可以考慮，開玩笑說：「好像可以在演唱會上做這件事，但我現在不敢看同事的眼睛。」至於何時唱大巨蛋？聖皓說今年計畫很多，一切順其自然。