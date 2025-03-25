花蓮強震重創觀光！　張齡予父親飯店苦撐「年虧3千萬」

圖文／鏡週刊

前主播張齡予父親在宜蘭礁溪、花蓮經營麗翔酒店，花蓮館在去年4月遇到7.1強震一度歇業，一個月後重新開張，但卻因為強震嚇跑觀光客，飯店迎不到入住旅客，每個月光是水電、瓦斯、食材與人事費用，平均每月虧損至少超過百萬元，在強震滿一週年前夕，她向本刊透露，「在不裁員的情況下苦撐一年，虧損金額可能超過3,000萬元。」

▲張齡予家族在花蓮經營飯店，去年強震發生至今每月至少虧損上百萬元。（圖／翻攝自張齡予臉書／鏡週刊）



張齡予家族在花蓮經營飯店超過30年，去年卻因強震導致隔壁大樓倒塌，為了旅客的安全起見，第一時間決定歇業，確認建築結構沒有問題，才決定重新開張。她向本刊透露，強震影響原本是觀光重地的花蓮，卻盼不到遊客到來，「家裡經營飯店那麼多年，第一次遇到這種狀況，有時一整天只有一組客人入住。」加上員工薪水等管銷費用，每個月支出至少超過100萬元，包含人事、食材、水電瓦斯等費用，一年下來至少已經燒掉2、3千萬元。

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對於強震重創花蓮觀光業，張齡予坦言除了自家開飯店特別有感，今年農曆年前她與家人在某飯店的餐廳預約吃年夜飯，「往年該飯店年夜飯都是座無虛席，今年卻只有收我們家這一桌，就能想像花蓮觀光業有多慘。」

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