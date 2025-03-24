《火車來去》大結局「藏2家庭重逢」　安心亞大喊阿爸…逼哭觀眾

記者黃庠棻／台北報導

2025台語生活情感劇《火車來去》昨（23）日晚8點公視臺語台、10點華視主頻播出精彩大結局，在華視與公視臺語台收視雙雙創下亮眼成績，五小福把李安全（伊正飾）12年前在月台告別文秀（安心亞飾）跟麗華（梁家榕飾）的情景編成皮影戲，搭配由荒山亮老師為此段劇情創作的「月圓之夜」，由文秀（安心亞飾）深情唱出對父親的想念。

▲《火車來去》播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

正當觀眾跟文秀一起沉浸在滿滿的思念中，李安全突然現身，文秀大喊一聲「阿爸」，急奔上前緊緊擁抱，苦等多年終於換來家人團聚的結局，讓觀眾不禁為之動容；本集感人的劇情更延續到片尾之後所出現的彩蛋：田南車站站長（吳鈴山飾）等了50年，終於等到自己的親生母親（劉秀雯飾)，母子兩人隔著月台相望的畫面，也讓觀眾一秒落淚。

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▲《火車來去》播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）



迎來大結局的《火車來去》，透過火車站與小鎮中的各個角色，帶出了人生的悲歡離合，演員們談及此次演出的心得，飾演文秀的安心亞表示，這是她與李岳峰導演的第二次合作，坦言十分喜歡導演，並分享導演在片場的反差萌。

▲《火車來去》播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

安心亞笑說「導演在片場很有威嚴，但私底下會突然請大家吃美食，非常暖心。」她也感性地說道，拍攝過程中，無論是刻畫角色、感受時代氛圍，還是與劇組成員一起努力的時光，都讓她更加珍惜每一次的相聚。

▲《火車來去》播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

首度與李岳峰導演合作的鍾承翰和許孟哲，分別對此次的拍攝留下了難忘的回憶。在劇中飾演武雄的鍾承翰，提到為了詮釋好角色，也為了讓自己能更快進入那個年代，會一直跟導演聊天，想知道早期拍電影時，曾發生什麼印象深刻的事，希望能完美呈現武雄的性格。

▲《火車來去》播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

許孟哲表示拍攝過程十分享受，導演會給予演員發揮空間，讓表演更加自然流暢。但在關鍵戲份與重要台詞上，導演則會嚴格要求，確保每一幕都能準確傳遞情感。他笑說「有時候演員會習慣用自己熟悉的方式表演，但導演的要求讓我們嘗試不同的演法，這讓角色更加立體，也讓我們學習到新的表演技巧。」

▲《火車來去》播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）



《火車來去》描繪出一個關於時代、親情與人生選擇的動人故事。隨著劇情落幕，觀眾紛紛表達不捨，這部戲劇也喚起許多人對過往時光的回憶，重溫心中那段珍貴的旅程，帶領大家重新思考家人與人生的真正意義。