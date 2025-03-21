180cm雙男神齊聚台灣！李敏鎬、金南佶4月登台　粉絲敲碗：辦5hrs

記者吳睿慈／綜合報導

男星金南佶又要來啦！他即將於4月6日在Legacy TERA舉辦粉絲見面會，日前他先到日本，沒想到見面會時間超過4小時，寵粉100分，此次台北場消息曝光後，也讓台灣粉絲笑虧「這次要五小時了嗎」另外，男神李敏鎬同樣在4月預計來到台北國際會議中心會粉絲，相關售票消息一併公開。

▲金南佶4月登台。（圖／RICHINING、udn提供）



金南佶見面會名稱為「Road to Gil」，分享作為人和演員的他，所走過的道路和時間，「想到能再次見到大家，我就感到非常興奮。這次的粉絲見面會，為了與長久以來給予我始終如一的愛和支持的各位更近距離地交流，我準備了多樣的環節。希望大家能撥出寶貴的時間前來，共同創造難忘的回憶。」而他向來寵粉，見面會通常都超時，本次主辦單位貼心將時間則提前到晚上6點，為的就是讓他與粉絲好好共度美好夜晚，粉絲也紛紛敲碗表示「希望辦5小時」。

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金南佶《2025 KIM NAM GIL FANMEETING TOUR 'Road to Gil' in TAIPEI》將於4月6日晚間6點在Legacy TERA演出，票價VIP區5580、4680、3580元以及身障席2340元，21日晚間7點在udn售票網開賣。

▲李敏鎬也將來到台灣與粉絲見面。（圖／D-SHOW提供）



另外一位「長腿男神」李敏鎬宣佈將於4月4日在台北TICC舉辦粉絲見面會，粉絲見面會名稱「MINHOVERSE」由他的名字和宇宙「UNIVERSE」組合而成，寓意為李敏鎬的世界和宇宙，表示希望在自己打造的特別空間裡與粉絲們暢遊，因此將此次粉絲見面會命名為「MINOZ全知觀點」。

粉絲見面會首站日前在首爾完美落幕，李敏鎬與粉絲大玩本人有份參與構思的遊戲，為求能跟粉絲們進行跟多樣化的交流，以及豐富粉絲見面會的內容。在安可舞台上，他向粉絲深情告白： 「我生命中最大的動力和生存意義都是從你們而來。」在見面會尾聲，李敏鎬更驚喜宣布全新電影《全知讀者視角》將於7月上映，並希望大家能多多關注和期待。李敏鎬台北站粉絲見面會門票現已在ibon官方網站公開發售。