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許維恩認「這陣子累積太多事」　深夜爆粗口內幕曝光：我們沒事的

記者王靖淳／綜合報導

女星許維恩和藝人王家梁在2021年結婚，兩人婚後育有一個女兒，平時會在社群分享家庭生活的她，昨（19）日深夜突然發文爆粗口，內容提到「要怎麼樣做個好老婆」、「有時候真的累了」，貼文曝光後引發討論。為此，她今（20）日二度發聲，表示自己沒事要大家別擔心。

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Threads／sharon701111）

▲許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

針對昨（19）日深夜發文感嘆想知道當好老婆、好媽媽、好媳婦、好老闆和好夥伴的方法，許維恩今（20）日發文感謝外界的關心，並向大家保證她一切安好。她坦言原以為自己的Threads應該不會受到太多注意，所以才發文抒發情緒，並強調自己真的沒事，「我很難哭的人，所以有時候寫字好像真的是一種抒發。」

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▲▼許維恩。（圖／翻攝自Threads／sharon701111）

▲許維恩解釋深夜爆粗口原因。（圖／翻攝自Threads／sharon701111）

談到與老公王家梁的日常相處，許維恩坦言老公的個性直白而木訥，因此有時候對方的言論和反應，會讓她感到非常傻眼，甚至覺得對方來自另個星球。她表示雖然老公不是主因，但最近累積的種種事情，確實對她造成無形的壓力，「我們沒事的，以後也不會再有這樣的言論了。對不起～讓你們擔心了～我很堅強的，久久會『起瘋』一下。」

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許維恩, 王家梁, 結婚

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