記者陳芊秀／綜合報導

大陸名模張馨月2019年和富二代港星林峯結婚，公公是林華國是廈門最大的地產商之一，家族資產將近20億港幣（約台幣84億元），因此被視為嫁入豪門。而她言行時常掀起爭議，近日在直播中，與離職保母對話，對方離開前開口要檢查對方行李箱，引發陸網議論。

▲張馨月與林峯結婚，老公家族資產達84億台幣。（圖／翻攝自微博）

直播中，張馨月正在分享化妝教學，此時一位保母來告知預約的順風車已經到了，她邊化妝邊說「那你行李箱給我媽看一下吧」，保母表示行李有別人幫忙弄的，她再次說「那就給我媽看一下吧，都是這樣的流程，讓我媽看一下，就你帶走的那些」。而保母詢問工資，她表示會再轉帳，請對方放心，繼續化妝後一段時間，突然起身去喊住要離開的保母，表示自己剛洗完頭，請對方幫忙打掃洗手間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張馨月直播中與離職保母對話，兩度要求檢查對方行李。（圖／翻攝自微博）

網友看完直播對話，批評張馨月不尊重人，「有錢人的傲慢」、「人家都已經快走了，也不再是她的員工。看不起人，還要別人去疏通下水道的頭髮，太不把人當人了」、「小家小勢的樣子」、「她一直這樣，只不過終於被發現了」、「真的很不尊重人，人家都辭職了，兩次查行李，還要人家打掃衛生」。

▲保母走後，張馨月突然想起叫回對方，要打掃洗手間。（圖／翻攝自微博）