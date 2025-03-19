蔡康永稱是小S的空氣！　認曾和《康熙》來賓撕破臉：不能指望配合表演

記者孟育民／台北報導

蔡康永日前接受《鳳凰網文化直播間》訪問，談到和小S在主持《康熙來了》時，自己就好像空氣一樣，提供氧氣讓煙火可以燃燒跟綻放，「S就很像那個煙火，所以現在流傳的經典片段一定是S在綻放，一定要有人提供氧氣讓她去燃燒，空氣看不見，唯有煙花綻放，你才看得出來這空氣在那邊。」兩人相知互補的情誼，也令外界動容！

▲▼蔡康永表示和小S互補，自己也不喜歡當主角。（圖／翻攝自YouTube／鳳凰網Ifeng）

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《康熙來了》播出12年的時間，蔡康永坦言也有遇到搞不定的狀況，尤其是面對蠻訪的來賓。不過說自己的訪問不會全面照顧別人，也有自己的三個原則，「我要有三件事是我有把握，我的觀眾明天去辦公室會講其中一件，這是我跟觀眾沒有講破的約定。」所以有時錄影不斷延長，無法準時收工惹怒小S。

問到如果來賓不開心該怎麼辦？蔡康永則說：「繼續做我的事，我會講說我『知道你不高興，可是我還是必須要問』，第一個我沒有要跟他交朋友，所以他恨我沒關係，再來你要知道我的立場，我是來問問題的，我不是來讓你開心的，所以我如果被你逼到走到這一步，你就要準備好，接下來我是沒有一題會放過的，既然你已經撕破臉，我們就撕破臉聊。」

▲蔡康永從不禮讓來賓。（圖／翻攝自YouTube／鳳凰網Ifeng）



蔡康永老實說曾經確實發生過和來賓撕破臉的情況，不過他卻絲毫沒在意，「有的人做了很不道德的事情，在錄影前說『可不可以不要問這方面的問題』，我都會說沒辦法，要不然你就不要做這個位置，你來這邊一定是打算洗白，或者是打算讓你的聲望增加，那你就要禁得起考驗啊，你不能指望我配合你表演，你來了就要準備付出代價。」

▲▼蔡康永曾和來賓撕破臉。（圖／翻攝自YouTube／鳳凰網Ifeng）