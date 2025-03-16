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大S下葬當天…范瑋琪大陸開唱失常！雙眼哭紅：希望大家記得珊珊

記者陳芊秀／綜合報導

歌手范瑋琪昨日（15）晚間在南寧拼盤演唱會登台，而同日好友大S（徐熙媛）骨灰安葬於金寶山。她表示要將演唱的歌曲送給好友，全程更是哭紅雙眼，情緒難以平復。

▲▼范瑋琪登台大陸拼盤演唱會，獻唱給大S淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲范瑋琪登台大陸拼盤演唱會，獻唱給大S淚崩。（圖／翻攝自微博）

范瑋琪在演唱會上深情演唱〈一個像夏天一個像秋天〉，並說「希望大家永遠記得珊珊」，將這首歌獻給好姐妹大S，且此時雙眼哭紅、不斷落淚。她還哽咽演唱〈那些花兒〉，因大S當日舉行安葬儀式，她在台上數度落淚，儘管歌聲依舊悠揚清亮，但整場演出仍難掩失控情緒。

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▲▼范瑋琪登台大陸拼盤演唱會，獻唱給大S淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲▼范瑋琪登台大陸拼盤演唱會，獻唱給大S淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲范瑋琪演唱這天正好是好友大S骨灰安葬日，她將歌曲獻給好友。（圖／翻攝自微博）

這場拼盤演唱會除了范瑋琪，還集結了薛凱琪、張韶涵、張靚穎、希林娜依高共5位女歌手，活動開跑前因范瑋琪、張韶涵將在同場活動登台，掀起外界關注。不過有參加演唱會的樂迷發文評論，整場活動中，范瑋琪、薛凱琪皆因好友離世在台上狀態不佳；張韶涵只唱4首歌；希林娜依高中規中矩，但唱的歌大家都不熟；最後靠張靚穎壓軸，並苦笑評論，值回票價的只有張靚穎。

▲▼薛凱琪南寧拚盤演唱會登台，唱到泣不成聲。（圖／翻攝自微博）

▲▼號稱天后集結的拼盤演唱會，網友評論有不捨，也有人直言部分歌手狀態不佳。（圖／翻攝自微博）

▲▼號稱天后集結的拼盤演唱會，網友評論有不捨，也有人直言部分歌手狀態不佳。（圖／翻攝自微博）

▲號稱天后集結的拼盤演唱會，網友評論有不捨，也有人直言部分歌手狀態不佳。（圖／翻攝自微博）

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