HONNE台北演唱會升級室內場地　颳風、下雨「壞天氣攏免驚」

記者蕭采薇／台北報導

英國電子靈魂雙人天團「HONNE」即將在3月28日再度來台，帶來全新世界巡演《The OUCH Tour》台北站，主辦單位驚喜宣布，原定於台北流行音樂中心戶外表演空間的演出，將升級至同樣位於台北流行音樂中心的室內場地Legacy TERA，讓樂迷不受天氣影響，在最佳環境中享受細膩且浪漫的音樂氛圍。

▲英國電子靈魂雙人天團「HONNE」即將在3月28日再度來台。（圖／Wonderful Entertainment Asia提供）

2023年HONNE台北場兩場完售的精彩演出，至今仍讓樂迷們回味無窮。今年，他們將以完整的編制回歸，帶來更沉浸式的音樂體驗。HONNE以充滿靈魂的電子音樂和極具氛圍感的現場演出擄獲全球樂迷的心，本次巡演不僅將演繹多首經典歌曲及新專輯 《OUCH》 曲目，更將帶來 貝斯、鼓、鍵盤、小號、薩克斯風、和聲等完整樂團編制，呈現更具層次、更豐沛的現場能量。

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為了讓HONNE的浪漫音樂在最佳環境中呈現，主辦單位在聆聽樂迷回饋後，特別將場地升級至室內場館 Legacy TERA，確保帶來更加穩定的演出效果，讓樂迷不需擔心天候問題影響。已購票觀眾無需更換票券，憑原票券即可入場，座位區域及福利內容不變。此外，3月14日前購票之觀眾，如因場館升級需退票，可依Ticket Plus退票辦法申請。