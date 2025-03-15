原挺金秀賢稱「相信、等待他」！韓品牌隔5天急轉彎切割：決定解約

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢遭爆料疑似與未成年的金賽綸交往，公司雖發聲明澄清交往期間是在女方成年之後，但說法不被大眾買單，他所代言的品牌陸續宣布解約。稍早，原先表示願意「相信、等待」金秀賢的化妝品品牌Dinto，在風波連燒了5天後，態度180度大轉彎，宣布終止與金秀賢的代言合約。

▲金秀賢為Dinto代言人，現遭到切割。（圖／翻攝自韓網）

Dinto方面於15日透過官方社群帳號表示，「Dinto決定終止與金秀賢的廣告代言合約」，接著，品牌指出：「關於近期的爭議，我們認為作為曾經的合作夥伴，遵守合作關係及合約中的誠信原則才是正確的。因為在金秀賢及其經紀公司正式發表立場之前，Dinto無法立即發表官方立場並終止代言合約，因此決定需要一段時間。」說明了決定的過程。

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▲Dinto方面於15日正式發出聲明。（圖／翻攝自韓網）

此外，Dinto提到：「看過金秀賢經紀公司的立場後，我們認為無法繼續履行代言合約，並已通過律師正式啟動終止合約程序。」並補充道，「我們做出這一決定，是為了維護Dinto品牌所追求的價值和消費者的信任。」而根據Dinto的說法，與金秀賢的代言合約原本是為期一年，本應持續到2025年8月。

此前，Dinto公司代表曾表示對此事持謹慎等待的態度，「會先相信身為代言人的金秀賢，耐心等待」，最終在深思熟慮後仍決定終止與金秀賢的合約。

以下是Dinto的正式聲明全文：

大家好，這裡是Dinto。Dinto決定終止與金秀賢的廣告代言合約。關於近期的爭議，我們認為作為曾經的合作夥伴，遵守合作關係及合約中的誠信原則是正確的。因此，在金秀賢及其經紀公司正式發表立場之前，我們無法立即發表官方立場並終止代言合約。我們與金秀賢的代言合約原本為期一年，期限為2025年8月。

在確認過金秀賢經紀公司的立場後，我們認為無法繼續履行代言合約，因此已通過律師正式啟動終止合約程序。

我們做出這一決定，是為了維護Dinto品牌所追求的價值和消費者的信任。未來，我們將繼續謹慎並負責任地做出符合消費者信任的決策，並透過更具意義的專案實現品牌價值。謝謝大家。