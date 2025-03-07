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梁赫群跟直播主睡一起　不知該開心還是不開心

記者葉文正／台北報導

梁赫群、徐小可主持八大電視最新節目《直播下班後》，這次介紹直播天后Miya，梁赫群與徐小可另類開場和Miya共睡一床，梁赫群打趣說：「睡醒的時候看到旁邊不是老婆，應該開心還是不開心？!」

▲梁赫群(左起)、和直播主Miya(中)徐小可共睡一床。（圖／八大提供）

▲梁赫群(左起)、和直播主Miya跟徐小可共睡一床。（圖／八大提供）

八大綜合台推出全台第一個以揭露直播主背後故事的《直播下班後》，首集推出後獲得不少觀眾迴響，節目中談及創業過程，有家人的支持才能支撐自己往前走，惹哭不少觀眾，網友留言：「全家一起看，連鋼鐵八尺直男都淚了」、「有笑有淚，生命故事，好精彩」。節目本週日（9日）推出第二集，將帶觀眾深入了解炙手可熱的頂尖直播主Miya，看她如何從對直播一無所知，到一步步攀上事業巔峰，成為直播天后。拍攝過程中，主持人梁赫群、徐小可親自加入直播主群組，挑戰被訊息轟炸，卻要快速回覆的體驗；只見剛入群後，訊息如雪片般飛來，兩人完全招架不住！

▲梁赫群(左起)、和直播主Miya(中)徐小可共睡一床。（圖／八大提供）

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▲三人都體驗了直播主的日常生活。（圖／八大提供）

梁赫群先是逃避表示：「主持人一般不用要挑戰什麼吧…」接著徐小可以開玩笑的口吻爆氣說：「他們現在問那麼多問題，在幹什麼？」沒想到待兩人冷靜下來後，卻誤把彼此的回覆看成是粉絲訊息，讓徐小可宣布放棄，崩潰喊：「我要退群！」、「我這輩子看不到這個群組了！」反觀梁赫群也是露出一副職業倦怠的直播主模樣，無奈說：「她問的都跟產品無關，關我什麼事？!」

另外，梁赫群、徐小可還挑戰在不告知觀眾的前提下，賣舊款手機殼，所得款項將全數做公益，但兩人認為商品過舊用不到，因此起標價喊100塊就覺得虧欠觀眾，直到看見觀眾喊到500塊，梁赫群再也忍不住出聲阻止：「500塊妳都可以吃牛排了，冷靜好不好！」徐小可也驚訝表示：「不敢相信，他們根本不知道是什麼東西，居然就這樣子售出了，可見他們買的是一種相信、一個信仰！」

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