小綠綠畢業生看《夜校女生》　「電影院辦同學會」導演跑宣傳見血

記者黃庠棻／台北報導

2025年最受期待的青春校園愛情電影《夜校女生》，由唐在揚監製、莊景燊執導，並由陳姸霏、邱以太、項婕如、季芹以及涂善存主演的電影已經盛大上映，在228連假引起熱烈迴響，累積票房全台突破600萬台幣。

▲《夜校女生》票房開紅盤。（圖／興揚電影提供）

由於今年學測成績在2月25日公布，不少應屆考生在獲知成績後結伴前往看《夜校女生》，甚至感動大哭，也有不少畢業多年的「小綠綠」校友穿著制服，一起到戲院看《夜校女生》，在廳內舉辦同學會，與項婕如一同合照，歡渡溫馨又愉快的觀影體驗，這部今年初最浪漫、溫暖的青春電影《夜校女生》全台持續熱映中。

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▲《夜校女生》票房開紅盤。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》上映以來好評不斷，為了宣傳電影，劇組影人也在連假期間北中南跑透透，出席映後座談，全台場次接近百場，有不少網友直呼「超青春、超感動」、「很久沒看到這麼青春的電影了」，導演莊景燊則因為在跑映後行程時太想見到影迷，不小心在戲院跌倒，導致眼角受傷流血，讓監製唐在揚直呼「現在拍電影真的很不容易，大家都辛苦了！也希望大家多多支持《夜校女生》」，並誇讚導演處理完傷口後仍繼續走完行程，非常敬業。

▲《夜校女生》票房開紅盤，導演跑映後意外受傷。（圖／興揚電影提供）

另有畢業多年的「小綠綠」校友集結在戲院開同學會，畢業多年的校友還一起穿上制服進戲院支持，並與出席演員項婕如合影，場面非常溫馨。由於最近適逢學測成績公布，不少考生也在獲知成績後進戲院觀看，更對電影深刻描繪考生的生活感同身受，甚至有網友直言在戲院大哭，全因被電影感動「謝謝姸霏，謝謝導演，我會加油的」。

▲《夜校女生》票房開紅盤。（圖／興揚電影提供）

陳姸霏、項婕如兩位女主角的生活也帶領粉絲進入回憶殺，片中襯底歌曲包括五月天的〈擁抱〉、王力宏〈在每一秒裡都想見到你〉也感動許多曾度過90年代的觀眾，而飾演錄影帶店員大學生「阿超」鼓勵女主角小愛寫信給妮可基嫚的橋段，同樣讓許多網友充滿共鳴。

▲人氣男星涂善存在《夜校女生》中軋上一角。（圖／興揚電影提供）

演員涂善存這次在《夜校女生》飾演頑皮、桀敖不馴的錄影帶出租店店員阿超，也是他首次詮釋有一點點使壞的「微反派」角色，電影中他是陳姸霏飾演的女主角「小愛」最為景仰的大哥哥，卻時常捉弄對方，涂善存表示「阿超其實是個充滿善意的角色，只是因為個性調皮，一度說出傷人的話，我很想代替阿超對小愛（陳姸霏飾）說聲對不起。」

▲人氣男星涂善存在《夜校女生》中軋上一角。（圖／興揚電影提供）

而涂善存最近剛滿30歲，粉絲在映後活動幫他驚喜慶生，他也感動回應「你們的用心我都收到了，希望看完《夜校女生》的大家都能帶著滿滿的力量回去」。

▲涂善存在《夜校女生》映後，收到粉絲的慶生。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》由興揚電影有限公司製作，監製唐在揚、導演莊景燊，主要卡司包括陳姸霏、項婕如、邱以太、季芹。電影講述陳姸霏飾演聯考失常的小愛，在「望女成鳳」的媽媽堅持下，進入高中名校的夜校就讀，與項婕如飾演的日校「桌友」敏敏結為好友，共用一張書桌。

▲《夜校女生》劇組全台跑透透宣傳。（圖／興揚電影提供）

隨著兩個高中女生展開互換制服的遊戲，甚至與補習班的資優生路克互相產生好感，小愛的謊言越說越大，自卑的她既要維持在路克面前展現美好的一面，又得不斷擔心冒牌貨的身份被揭穿。在謊言遊戲逐漸失控中，小愛體驗到初戀、升學壓力以及同儕競爭之間的酸澀青春。