ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小綠綠畢業生看《夜校女生》　「電影院辦同學會」導演跑宣傳見血

記者黃庠棻／台北報導

2025年最受期待的青春校園愛情電影《夜校女生》，由唐在揚監製、莊景燊執導，並由陳姸霏、邱以太、項婕如、季芹以及涂善存主演的電影已經盛大上映，在228連假引起熱烈迴響，累積票房全台突破600萬台幣。

▲《夜校女生》票房開紅盤，導演跑映後意外受傷。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》票房開紅盤。（圖／興揚電影提供）

由於今年學測成績在2月25日公布，不少應屆考生在獲知成績後結伴前往看《夜校女生》，甚至感動大哭，也有不少畢業多年的「小綠綠」校友穿著制服，一起到戲院看《夜校女生》，在廳內舉辦同學會，與項婕如一同合照，歡渡溫馨又愉快的觀影體驗，這部今年初最浪漫、溫暖的青春電影《夜校女生》全台持續熱映中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《夜校女生》票房開紅盤，導演跑映後意外受傷。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》票房開紅盤。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》上映以來好評不斷，為了宣傳電影，劇組影人也在連假期間北中南跑透透，出席映後座談，全台場次接近百場，有不少網友直呼「超青春、超感動」、「很久沒看到這麼青春的電影了」，導演莊景燊則因為在跑映後行程時太想見到影迷，不小心在戲院跌倒，導致眼角受傷流血，讓監製唐在揚直呼「現在拍電影真的很不容易，大家都辛苦了！也希望大家多多支持《夜校女生》」，並誇讚導演處理完傷口後仍繼續走完行程，非常敬業。

▲《夜校女生》票房開紅盤，導演跑映後意外受傷。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》票房開紅盤，導演跑映後意外受傷。（圖／興揚電影提供）

另有畢業多年的「小綠綠」校友集結在戲院開同學會，畢業多年的校友還一起穿上制服進戲院支持，並與出席演員項婕如合影，場面非常溫馨。由於最近適逢學測成績公布，不少考生也在獲知成績後進戲院觀看，更對電影深刻描繪考生的生活感同身受，甚至有網友直言在戲院大哭，全因被電影感動「謝謝姸霏，謝謝導演，我會加油的」。

▲《夜校女生》票房開紅盤，導演跑映後意外受傷。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》票房開紅盤。（圖／興揚電影提供）

陳姸霏、項婕如兩位女主角的生活也帶領粉絲進入回憶殺，片中襯底歌曲包括五月天的〈擁抱〉、王力宏〈在每一秒裡都想見到你〉也感動許多曾度過90年代的觀眾，而飾演錄影帶店員大學生「阿超」鼓勵女主角小愛寫信給妮可基嫚的橋段，同樣讓許多網友充滿共鳴。

▲《夜校女生》票房開紅盤，導演跑映後意外受傷。（圖／興揚電影提供）

▲人氣男星涂善存在《夜校女生》中軋上一角。（圖／興揚電影提供）

演員涂善存這次在《夜校女生》飾演頑皮、桀敖不馴的錄影帶出租店店員阿超，也是他首次詮釋有一點點使壞的「微反派」角色，電影中他是陳姸霏飾演的女主角「小愛」最為景仰的大哥哥，卻時常捉弄對方，涂善存表示「阿超其實是個充滿善意的角色，只是因為個性調皮，一度說出傷人的話，我很想代替阿超對小愛（陳姸霏飾）說聲對不起。」

▲《夜校女生》票房開紅盤，導演跑映後意外受傷。（圖／興揚電影提供）

▲人氣男星涂善存在《夜校女生》中軋上一角。（圖／興揚電影提供）

而涂善存最近剛滿30歲，粉絲在映後活動幫他驚喜慶生，他也感動回應「你們的用心我都收到了，希望看完《夜校女生》的大家都能帶著滿滿的力量回去」。

▲《夜校女生》票房開紅盤，導演跑映後意外受傷。（圖／興揚電影提供）

▲涂善存在《夜校女生》映後，收到粉絲的慶生。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》由興揚電影有限公司製作，監製唐在揚、導演莊景燊，主要卡司包括陳姸霏、項婕如、邱以太、季芹。電影講述陳姸霏飾演聯考失常的小愛，在「望女成鳳」的媽媽堅持下，進入高中名校的夜校就讀，與項婕如飾演的日校「桌友」敏敏結為好友，共用一張書桌。

▲《夜校女生》票房開紅盤，導演跑映後意外受傷。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》劇組全台跑透透宣傳。（圖／興揚電影提供）

隨著兩個高中女生展開互換制服的遊戲，甚至與補習班的資優生路克互相產生好感，小愛的謊言越說越大，自卑的她既要維持在路克面前展現美好的一面，又得不斷擔心冒牌貨的身份被揭穿。在謊言遊戲逐漸失控中，小愛體驗到初戀、升學壓力以及同儕競爭之間的酸澀青春。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

推薦閱讀

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

「短劇男神」何健麒遭控劈腿！　睡女友隔天帶人開房…親密對話曝

「短劇男神」何健麒遭控劈腿！　睡女友隔天帶人開房…親密對話曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夜校女生, 陳姸霏, 項婕如, 邱以太, 季芹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. TWICE多賢「人生首部電影」與台灣有關！　子瑜感動哭了
  2. 本土天團6年前曾合體　53歲王海輪驚人凍齡近況曝⋯鬆口談「重聚進度」
  3. 入圍奧斯卡16次「16次全落選」　作曲家回應被讚爆：你們甩不掉我的
  4. 曹西平曝昔「1月上70個節目」！　嘆風水輪流轉：現在靠電視台吃飯
  5. 百萬YTR紀卜心首度進軍電影！戲裡戲外都是「最強閨蜜」曝最大擔憂
  6. 小綠綠畢業生看《夜校女生》　「電影院辦同學會」導演跑宣傳見血
  7. 利菁爆行車糾紛！遭司機破口大罵　律師教1招自保「恐被判刑」
  8. 結婚照「孫協志、夏宇童比例小」全為愛犬！　PO全家福：無比幸福
  9. 歌王宣布母親節大禮！一次放送2場　劇透警告：不要跟另一半來看
  10. 八點檔女星才認斷了5年跨國婚！　新戲情緒太激動「拍到快中風」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366