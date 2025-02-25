米可白躺愛犬曬熟睡照曝「下輩子願望」！　感嘆人生短：做想做的

記者顧齊祐／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）原是兒童台姐姐，後來轉戰演藝圈，並在2023年以《牛車來去》斬獲第58屆金鐘女配，實力有目共睹。時常在社群平台分享生活日常的她，曬出了與愛犬黑寶的合照，並笑說下輩子也想要當黑寶，過著愜意的生活。

▲米可白躺在黑寶的身上熟睡。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白今（25）日早上，在Instagram曬出了一組與愛犬黑寶的照片，畫面中她穿著灰色的寬鬆短袖，與黑寶待在沙發上，並躺在牠的身上熟睡，畫面十分溫馨。她也配文笑說「我下輩子要當黑寶～他每天就是吃、睡、發呆、看電視、去陽台看風景、咬破媽媽的鞋子、偷吃他姐姐的食物」，表達對狗狗悠閒生活的羨慕。

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▲米可白笑說下輩子也要當黑寶。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白接著坦言「有時候都在想，到底是這些毛孩需要我們的陪伴，還是我們更需要他們的陪伴，養了毛孩後，相簿滿滿是他們的照片」，不過在有了另一半之後，相簿變成滿滿都是另一半的照片。最後，她也感嘆表示「人生很短～做自己想做的，愛自己想愛的」。

▲米可白羨慕狗狗悠閒的生活。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）