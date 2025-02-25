八點檔國民爸爸領便當！對戲男星「手段太殘忍」怕被罵：皮繃緊了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情持續高潮迭起，深受觀眾喜愛。日前，劇中飾演暖爸好丈夫的楊慶煌，迎來了角色的殺青戲。即使天冷又飄雨，劇組仍準備了40杯熱騰騰的薑汁桂圓紅棗茶，為他暖心探班，慰勞他的辛勞。

▲楊慶煌在《好運來》遭王燦下毒手。（圖／民視提供）

楊慶煌在《好運來》中，將父親與丈夫的角色詮釋得淋漓盡致，溫暖形象深入人心，成為觀眾心目中的「國民父親」，他透露這次在《好運來》中非常喜歡這個家庭，因為和謝瓊煖、劉至翰、米可白等演員培養了深厚的感情，大家對戲默契十足，甚至還會玩一些小趣味，讓拍攝現場充滿歡樂。

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▲楊慶煌在《好運來》遭王燦下毒手。（圖／民視提供）

對於角色的轉變，楊慶煌表示其實一開始就知道走向，雖然對角色相當不捨，但為了劇情發展，他仍覺得非常光榮，並驕傲能參與這部收視冠軍的八點檔連續劇。他也非常感謝觀眾的支持，並表示這一場戲拍完，他最想跟觀眾分享的就是珍惜身邊的人，愛你的家人，也要照顧好自己，一番真情流露，令人動容。

▲楊慶煌在《好運來》遭王燦下毒手。（圖／民視提供）

同場飆戲的王燦則透露，這一場戲播出後，自己的「皮要繃緊一點」了，因為連他自己都覺得角色太過殘忍。尤其是在拍攝這場戲時，因為角色喪心病狂，當他下手時甚至都有些遲疑，反而是楊慶煌告訴他「再多打兩下沒問題的！」展現了專業演員的敬業精神，也讓觀眾更加期待劇情發展。

▲楊慶煌在《好運來》遭王燦下毒手。（圖／民視提供）

楊慶煌精湛的演技，讓觀眾跟著劇情情緒起伏，紛紛表示不捨。許多粉絲也湧入社群媒體，感謝他為《好運來》帶來這麼多感動。

▲楊慶煌在《好運來》遭王燦下毒手。（圖／民視提供）