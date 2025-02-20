前助理欠債還拿她名義詐欺！　艾瑞絲討公道「卻遭暴力掐脖」

記者張筱涵／綜合報導

網紅艾瑞絲（Aries）近日在社群發文，指控前助理Yumi（本名曾俊傑）涉及多起詐騙行為，包括侵占財物、冒用她的名義進行詐欺，甚至在被要求歸還款項時對她施暴。目前她已委託律師正式提告，並提醒外界提高警覺，避免受騙。

▲艾瑞絲。（圖／翻攝自FACEBOOK／Aries 艾瑞絲）



艾瑞絲表示，Yumi在2024年3月7日之前仍擔任她的助理，負責精品代購與客服工作，但近期她陸續收到消息，發現對方在二手社團詐騙，收款後未出貨，隨後關閉Facebook與Instagram，導致買家無法聯繫，紛紛報警，最終他的帳戶遭到凍結。此外，Yumi還欺騙身邊的朋友，謊稱能幫艾瑞絲販售精品商品並抽成，實際上收到款項後卻未出貨，害得朋友們遭到買家追究責任，甚至被提告。

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除了詐騙交易款項，Yumi還向潮流圈、銀飾圈的人借錢，也向艾瑞絲及身邊朋友詐騙，甚至向地下錢莊、手機信貸借貸，並擅自變賣艾瑞絲價值33萬的精品包後潛逃。艾瑞絲的大哥曾幫Yumi在三重租屋，並代墊半年房租，希望對方能夠穩定工作償還欠款，沒想到他選擇關閉聯絡方式、人間蒸發。艾瑞絲雖然已經報警，但警方表示，非現行犯無法立即逮捕，必須經過完整調查與法院審理，這可能需要長達一年時間。

▲艾瑞絲發出律師聲明。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）



艾瑞絲坦言，她曾經對Yumi完全信任，給予權限與資源，當對方有金錢需求時也毫不猶豫地伸出援手，沒想到最終卻遭到欺騙。她更透露，Yumi曾謊稱將她的精品包送至專櫃維修，實際上卻是拿去變賣換現金。在意識到真相後，她親自找Yumi要求歸還借出的100萬，沒想到對方惱羞成怒，甚至出手掐住她的脖子，讓她心寒又害怕。

由於事態嚴重，艾瑞絲決定正式委託環台法律事務所對Yumi提告，並提醒各大廠商與朋友不要聽信對方的謊言，強調Yumi早已不是她的助理，現在正冒用她的名義進行詐騙。她最後也感謝粉絲與朋友的關心，並表示將透過法律手段討回公道。

▲▼艾瑞絲發文。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）

