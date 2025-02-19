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阿BEN取出五顆膽結石悲催自己出院　老婆徐小可搬台中要他無處可跑

記者葉文正／台北報導

藝人梁赫群與徐小可今天為八大《直播下班後》出席記者會，並談到直播的甘苦與辛酸。不過徐小可談到把台北5千多萬8層樓透天房賣掉後，目前在台中買3800萬元新房。而小可老公阿BEN昨天膽結石開刀，今天就要出院，但她忙於工作，也只能讓老公自己回家。

▲▼直播下班後記者會-梁赫群，徐小可。（圖／記者周宸亘攝）

▲《直播下班後》記者會，梁赫群(右)徐小可。（圖／記者周宸亘攝）

梁赫群說，被徐小可鼓勵生二胎，但也爆料徐小可夫妻倆的趣聞：「當初徐小可懷二胎時，怒把驗孕棒丟到阿BEN頭上，嗆他你說可以控制，哪裡有控制，結果一下就生了三胎。」

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▲▼直播下班後記者會-梁赫群，徐小可。（圖／記者周宸亘攝）

▲梁赫群，徐小可與直播主們。（圖／記者周宸亘攝）

梁赫群也自爆，「太太(Stacey)會擬動物化，傳給他很多短視頻，主人怎麼疼愛他的貓咪，晚恩愛就要用同一套，她希望我這樣來對她。」增進夫妻情趣。

▲阿BEN膽結石開刀，徐小可昨天有陪伴。（圖／翻攝臉書）

▲阿BEN膽結石開刀，徐小可昨天有陪伴。（圖／翻攝臉書）

徐小可則說，老公阿BEN開刀後把膽拿掉了，「老公膽結石吃油就會痛，會抽筋，手術後醫生護士都有嚇到，因為膽囊內有五顆大石頭把膽塞到飽滿，反正他現在沒有膽也沒有辦法拒絕我。BEN還蠻自立自強，這次開刀是做內視鏡手術，我剛剛聽說他自己可以出院了，更悲傷的是，護理師沒有想看他，都說想看你老婆，我昨天陪他到九點半，儘可能讓他快樂，但他沒有要結紮。」

▲阿BEN膽結石開刀，徐小可昨天有陪伴。（圖／翻攝臉書）

▲阿BEN膽結石怵目驚心。（圖／翻攝臉書）

徐小可也提到，新店舊家5千多萬元賣掉，「因為買家也沒有想要改變裝潢，加上對方是帶媽媽跟小孩來住，我們本來就沒有想要靠賣房賺錢，現在買台中市內坪數只有60幾坪，只有以前的三分之一，總價3千8百多萬元，我只想要有個小窩，而且家變小老公就無處可躲，畢竟跟老公以後還是會在一起，孩子們大了以後可能就天各一方。目前大兒子白開水國一，已經快180公分，學校生活也適應得很好，需要加強的部分還是會請家教，銜接上沒有排斥，當初是淡如姊介紹我們去就讀，學校有點像因材施教，大兒子是大笨男，可以多跟爸爸研究如何追女孩，但是我很色，只有對老公色。」

徐小可也談到跟阿BEN的夫妻情趣：「他(BEN)就很誘人，有時候我會變裝，還有道具，但那些都是過程，我有扮過護理師，我穿完後問他好不好看，但他會很快忘記我穿了什麼，我也有扮過兔女郎，因他比較矜持，有時我也會被拒絕，我就會報復也會假裝拒絕他，我們每個月十八日都會一起吃飯看電影，也不能分房睡。」

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阿BEN, 徐小可, 白開水, 梁赫群

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