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三天限定！瓊瑤3經典線上免費看　重溫林青霞《燃燒吧火鳥》女神美貌

記者蕭采薇／台北報導

「愛情教母」作家瓊瑤於去年辭世的消息震撼全華語圈，她充滿戲劇張力的小說故事，多年來被改編成數部膾炙人口的影視作品。國家影視聽中心為紀念她經典不敗的文學及影視地位，將於今年2月14日至16日情人節期間，於官方Youtube頻道限時放映「愛情瑤言：瓊瑤經典線上看」。

▲「愛情瑤言：瓊瑤經典線上看」限時三天上線。（圖／國家影視聽中心提供）

▲影后林青霞1970年代是「瓊瑤女神」之一。（圖／國家影視聽中心提供）

精選《我是一片雲》數位修復版，和《燃燒吧火鳥》、《婉君表妹》掃描調光版三部電影，感受千迴百轉的戀愛滋味。回顧《我是一片雲》的經典台詞：「天知道我怎麼欺負你了？」「我不要聽！我不要聽⋯⋯」這類型的「瓊瑤式」文體至今仍是一種難以被取代的風格。

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角色豐沛的情感表達因時代轉變，漸漸從悲情文藝的取向轉向親民。《我是一片雲》中林青霞飾演的女主角段宛露，被秦祥林所詮釋的帥氣男主角孟樵吸引，兩人之間正要萌發愛苗卻被孟樵的母親阻止，段宛露於是選擇和一直陪伴在身邊的青梅竹馬，由秦漢飾演的顧友嵐成婚。

▲「愛情瑤言：瓊瑤經典線上看」限時三天上線。（圖／國家影視聽中心提供）

▲「瓊瑤式台詞」至今仍是一種難以被取代的風格，圖為《燃燒吧！火鳥》劇照。（圖／國家影視聽中心提供）

但三角戀情的情感拉扯依然讓段宛露動搖不已，她到底最後會情歸何處？秦漢與林青霞在片中談情說愛的「壁咚」橋段，透過影視聽中心的數位修復版，更能讓影迷清晰回味這一幕令人津津樂道的名場面。

《燃燒吧！火鳥》描述一對清純美麗的姊妹衛嫣然、衛巧眉，巧眉小時候和嫣然在公園玩耍意外傷到腦部，從此失明。姊姊嫣然對妹妹有愧於心，便一直守護著妹妹，甚至成全男友凌康對妹妹的情感，只希望巧眉能獲得幸福。

《燃燒吧！火鳥》由呂琇菱、林青霞搭檔詮釋衛家姊妹，「偶像始祖」劉文正演出凌康、雲中岳飾演安騁遠，雙生雙旦的俊男美女組合在當年引發話題，更是春節檔期強片之一；《燃燒吧！火鳥》同時推動電影同名主題曲的熱潮，更成為歌手高凌風的個人代表曲目，於影於歌，都是一代華人的共同記憶。

▲「愛情瑤言：瓊瑤經典線上看」限時三天上線。（圖／國家影視聽中心提供）

▲《燃燒吧！火鳥》雙生雙旦的俊男美女組合在當年引發話題。（圖／國家影視聽中心提供）

名導李行的《婉君表妹》改編自瓊瑤短篇小說集《六個夢》中的〈追尋〉，是第一部瓊瑤原著小說改編的電影。故事聚焦婉君和三兄弟間一女三男的互動情愫、從玩伴變成婚嫁對象的掙扎與身分轉換。謝玲玲以童星身分演出本片女主角婉君幼年時期的戲份並走紅，是為「初代瓊瑤女神」。

當時為童星的巴戈同樣表現出色，並讓唐寶雲在《養鴨人家》之外，多了深植人心的代表作《婉君表妹》，而飾演大哥的王戎更躍升為影壇不可或缺的一代小生，在日後成為李行導演的電影的御用男主角。期待影視聽中心數位修復及典藏的經典電影成為跨世代的共同話題。「愛情瑤言：瓊瑤經典線上看」2月14日至16日情人節期間，限時3天線上展演。

 

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瓊瑤, 林青霞, 我是一片雲, 燃燒吧火鳥, 婉君表妹

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