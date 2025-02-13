白白升格人妻4年疑婚姻觸礁　「不過是生孩子的工具」發文掀揣測

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人白白（白馨儒）曾和諧星逸祥（黃逸祥）交往，她於2020年嫁給圈外男友，去年5月生下女兒「小饅頭」。不過，她近來被發現經常PO關於婚姻的負面文，13日更直言「我不過是你生孩子的工具」，引發網友揣測。

▲白白在2020年結婚，去年才剛迎來女兒。（圖／翻攝自Facebook／白馨儒(白白)）

白白在貼文中表示，一段關係無法持續下去的原因，就在於「我不能逗你笑，而你只會讓我哭」，並且坦言「真的累了，沒力氣再去討好你了」。白白表示，儘管為對方處處著想，從不大手大腳花錢，也沒要求過貴重禮物，但對方卻讓人感覺自己「比不上任何人」。

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白白還提到，在沒有對方的日子裡，能過得更加自在，不用再遷就對方的任性和情緒失控，甚至冷暴力，「我以為我和別人不一樣，結果還不如別人；我以為我對你很重要，後來才發現，我不過是你生孩子的工具，還有免費的保母罷了。」

▲白白於去年5月當媽。（圖／翻攝自Facebook／白馨儒(白白)）

雖然白白沒有明說，但仍引網友好奇詢問：「妳離婚了？」另外也有人安慰留言「好好愛自己就對了」、「支持你的決定」、「說得很有感觸，這或許是所有女生們心聲吧」。

▲白白的發文內容顯得情緒低落。（圖／翻攝自Facebook／白馨儒(白白)）

事實上，白白從今年年初開始，就經常發關於婚姻的文章，內容都圍繞在當媽後被另一半冷落、身心無法獲得支持的話題，還曾透露「照顧孩子沒時間煮飯吃，點個外送吃！都被嫌貴」、「婚姻中一直要我懂事？順服」，似乎與老公相處得不是很順遂。

▲白白在留言中疑似抱怨另一半。（圖／翻攝自Facebook／白馨儒(白白)）