ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安海瑟薇轉身「辣曬裸背」見滿滿中文書法！　網疑惑：怎麼看不懂

記者顧齊祐／綜合報導

42歲的美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway），因主演多部知名電影如《穿著Prada的惡魔》、《麻雀變公主》和《悲慘世界》而聲名大噪。在2012年她與男星亞當蘇曼結婚，婚後育有兩個兒子。近日，安海瑟薇參與了大陸時尚雜誌拍攝，展示了她的身材曲線，並大方曬出裸背，背上的中文書法也立刻引發了網友的熱烈討論。

▲安海瑟薇露出肩頸和鎖骨，相當性感。（圖／翻攝自微博／W中文版）

▲安海瑟薇露出肩頸和鎖骨，相當性感。（圖／翻攝自微博／W中文版）

在這次的拍攝中，安海瑟薇將頭髮高高盤起，身穿由金屬方塊串成的金色洋裝，露出她的肩頸和鎖骨，顯得格外性感。在另一張黑白照片中，她轉過身來，露出了美麗的背部，而背上也出現了滿滿的中文書法，不禁引起了網友們的極大好奇，紛紛猜測這些書法的含義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安海瑟薇背後的書法字，引發網友好奇。（圖／翻攝自微博／W中文版）

▲安海瑟薇背後的書法字，引發網友好奇。（圖／翻攝自微博／W中文版）

大陸時尚編輯李冰清隨後也在微博上分享了這次拍攝，並解釋安海瑟薇背後的書法字是由藝術家徐冰創作的。李冰清表示「我們也特邀藝術家徐冰，用他的『方塊字』系列作為特別的拍攝元素，藉此看到東方和西方藝術互相的『關照』，疊加的全新可能」。

▲大陸時尚編輯李冰解釋書法字是由藝術家徐冰創作。（圖／翻攝自微博／李冰清LilyLee）

▲大陸時尚編輯李冰清解釋書法字是由藝術家徐冰創作。（圖／翻攝自微博／李冰清LilyLee）

照片一經曝光，立即引發網友熱烈討論，紛紛留言「藝術感和黑白氛圍太絕了」、「看著像漢字，實際一個不認識」、「女神未免也太美」、「怎麼全看不懂」、「寫的是什麼，不像是漢字」。

▲安海瑟薇近日參與了時尚雜誌拍攝。（圖／翻攝自微博／W中文版）

▲安海瑟薇近日參與了時尚雜誌拍攝。（圖／翻攝自微博／W中文版）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

川普大砍聯邦政府預算　馬斯克：不削減開支美國會破產

推薦閱讀

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

新光三越美食街氣爆「阿緯餐廳原本在招商名單」！PO全黑圖：太震驚

新光三越美食街氣爆「阿緯餐廳原本在招商名單」！PO全黑圖：太震驚

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

新光三越美食街氣爆「阿緯餐廳原本在招商名單」！PO全黑圖：太震驚

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

安海瑟薇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 麋先生朝聖台灣燈會　一見「超大型巨人」驚呆：太震撼
  2. 李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔
  3. 梁赫群、徐小可首搭檔 　直搗百萬直播主基地
  4. 全智賢2年前遭稅務調查「追繳數十萬」！　公司火速聲明：沒違法
  5. 田亞霍結婚4年半　與紀卜心「親密床照」竟曝光！
  6. 「最強小三」復出宣傳被酸爆！　「哪個賽道最強」網：別明知故問
  7. 獨／于小惠、蔡岳勳還有這關係　「離婚4年突官宣」知情人曝：為了女兒
  8. BL劇迷天堂在MyVideo！爆紅男星主演「韓版《斷背山》」6片單公開
  9. 陶晶瑩曬「6高含金量才女」聚會合照！　張小燕、林依晨全來了
  10. 安海瑟薇轉身「辣曬裸背」見滿滿中文書法！　網疑惑：怎麼看不懂

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366