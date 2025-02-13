安海瑟薇轉身「辣曬裸背」見滿滿中文書法！　網疑惑：怎麼看不懂

記者顧齊祐／綜合報導

42歲的美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway），因主演多部知名電影如《穿著Prada的惡魔》、《麻雀變公主》和《悲慘世界》而聲名大噪。在2012年她與男星亞當蘇曼結婚，婚後育有兩個兒子。近日，安海瑟薇參與了大陸時尚雜誌拍攝，展示了她的身材曲線，並大方曬出裸背，背上的中文書法也立刻引發了網友的熱烈討論。

▲安海瑟薇露出肩頸和鎖骨，相當性感。（圖／翻攝自微博／W中文版）



在這次的拍攝中，安海瑟薇將頭髮高高盤起，身穿由金屬方塊串成的金色洋裝，露出她的肩頸和鎖骨，顯得格外性感。在另一張黑白照片中，她轉過身來，露出了美麗的背部，而背上也出現了滿滿的中文書法，不禁引起了網友們的極大好奇，紛紛猜測這些書法的含義。

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▲安海瑟薇背後的書法字，引發網友好奇。（圖／翻攝自微博／W中文版）



大陸時尚編輯李冰清隨後也在微博上分享了這次拍攝，並解釋安海瑟薇背後的書法字是由藝術家徐冰創作的。李冰清表示「我們也特邀藝術家徐冰，用他的『方塊字』系列作為特別的拍攝元素，藉此看到東方和西方藝術互相的『關照』，疊加的全新可能」。

▲大陸時尚編輯李冰清解釋書法字是由藝術家徐冰創作。（圖／翻攝自微博／李冰清LilyLee）



照片一經曝光，立即引發網友熱烈討論，紛紛留言「藝術感和黑白氛圍太絕了」、「看著像漢字，實際一個不認識」、「女神未免也太美」、「怎麼全看不懂」、「寫的是什麼，不像是漢字」。

▲安海瑟薇近日參與了時尚雜誌拍攝。（圖／翻攝自微博／W中文版）