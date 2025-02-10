張學友回來了！北高雙蛋9場票價曝光　「這群人可先買」搶票日倒數

記者吳睿慈／台北報導

歌王張學友2024年來到台北小巨蛋歡唱，但當時他因生病停辦，承諾會再回來補辦演唱會，這次他真的回來了！他帶著「60＋巡迴演唱會高雄站、台北站」先是共9場，並再補辦3場，票價與搶票日於10日正式公開，中國信託卡友限區限量享有在15日上午11點28分優先購票，其餘票券於同日中午12點16日在KKTIX全面開賣。

▲張學友回來了，即將在北、高雙蛋舉辦演唱會，共9場票價與搶票日公開。（圖／超級圓頂提供）



歌神張學友3月底將帶著「2025 張學友60＋巡迴演唱會」來到高雄巨蛋，以及4月的前兩個週末4月4日到6日和4月11日到13日在台北小巨蛋開唱，讓不少去年向隅的觀眾、以及想二刷以上的粉絲引頸期待。主辦單位超級圓頂10日公布票價，分別有5880、5280、4800、3800、2800、1800、800元，其中高雄場沒有800元票價，開賣日期為2月15日早上11點28分中國信託卡友限區限量優先購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡），正式啟售時間為同日的12點16分。

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至於去年因故停辦的3場演出，則會在4月18日到20日補辦，主辦單位超級圓頂再次提醒「原 2024年6月7日場次，平移至4月18日補辦、原2024年6月8日場次，平移至4月19日補辦；原2024年6月9日場次，平移4月20日補辦。持有以上三場次票券的觀眾朋友，可以原票券按照相同座位入座。」

▲張學友除了舉辦北、高雙蛋9場演唱會，另外還有3場加開補辦去年延期的場次。（圖／超級圓頂提供）



截至目前，「張學友60＋巡迴演唱會」已經演出超過215場，張學友在歲月中精煉的歌聲，與管弦樂、流行音樂，和現代芭蕾舞巧妙融合，創造「人聲、音樂、舞蹈」三位一體，互相輝映的極致演出，感動每一位觀眾內心深處，流連忘返。更多細節請密切洽主辦單位「超級圓頂」FB粉絲頁和IG。