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白種元節目現暴力事故！兩男飆三字經扭打　痛罵：可打他一巴掌？全被播出

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名主廚白種元加入最新綜藝《白種元的悲慘世界》，為20位年輕「魯蛇」提供翻轉人生的機會，節目開播至今面對多項任務挑戰，艱難的內容讓參賽者瀕臨崩潰，沒想到，8日播出的內容竟真的釀出暴力意外，參賽者吳康泰、金賢俊爆衝突，兩人從餐廳裡打到外面，火爆場景不斷上演，甚至有其他參賽者對於懶散的隊友痛罵「可以呼他一巴掌嗎」，引起韓網正反熱議。

▲▼ 白種元節目現暴力事故！兩男飆三字經扭打　痛罵：可打他一掌？全被播出。（圖／翻攝自ENA YouTube）

▲《白種元的悲慘世界》最新一集裡照播參賽者打起來的火爆場景。（圖／翻攝自ENA YouTube）

《白種元的悲慘世界》找來多位年輕人自力更生，讓他們學會下廚的技能，然而，幾個參賽者一起解任務，難免因意見不合、做事方式不同動肝火，最新一集裡，吳康泰、金賢俊爆衝突，金賢俊先用頭部頂住吳康泰，兩人扭打到餐廳外，不斷飆著三字經，連製作單位都上前阻攔。

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▲▼ 白種元節目現暴力事故！兩男飆三字經扭打　痛罵：可打他一掌？全被播出。（圖／翻攝自ENA YouTube）

▲▼《白種元的悲慘世界》參賽者打起來。（圖／翻攝自ENA YouTube）

▲▼ 白種元節目現暴力事故！兩男飆三字經扭打　痛罵：可打他一掌？全被播出。（圖／翻攝自ENA YouTube）

場面相當火爆，金賢俊怒罵三字經「你敢打我？」吳康泰反嗆「是你先打我的，要不要調錄影機畫面」，兩人互抓彼此的衣服、領子揍，製作單位工作人員則急忙上前攔著他們，這段暴力片段全程被播出，引起觀眾熱議。

除了吳康泰、金賢俊出現火爆場景，還有一名參賽者因不滿同隊隊友態度懶散，氣到怒飆「他為何又這樣了？可以走過去呼他一巴掌嗎？」吳康泰最後忍不住痛罵該位懶散的參賽者：「你不是來打工的嗎？你回家吧，做到今天就好了。」

▲▼ 白種元節目現暴力事故！兩男飆三字經扭打　痛罵：可打他一掌？全被播出。（圖／翻攝自ENA YouTube）

▲《白種元的悲慘世界》錄節目的塞賽者必須面臨超難任務，難免火氣很大，也有人不爽偷懶的隊友直呼「可以打他一巴掌嗎」。（圖／翻攝自ENA YouTube）

《白種元的悲慘世界》節目宗旨在於幫助社會邊緣人重新就業，多位專家傳授他們烹飪、商業技能，在100天內完成嚴苛斯巴達式任務的最終獲勝者，將獲得白種元親自資助的餐廳基金，爭取重返社會的出路。預告曾曝光有一位參賽者是少年竊盜前科者，當時掀起負面評論，如今又播出暴力片段，使得節目再度引起正反議論，但也有人猜測是劇本成分居多。

 

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