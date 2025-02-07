小S曾說不能沒有他！　《不熙娣》派翠克發聲：全力以赴等姐回來

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）因流感併發症驟逝，親朋好友與粉絲心碎陷入哀傷，其中小S也因為還難以接受姊姊的離世而全面停工，向《小姐不熙娣》告假半年平復心情，7日稍早節目方發出聲明，表達哀悼與全力支持小S的決定，在製作人B2的詢問下，Sandy（吳姍儒）站出來挑下大樑，願意在小S休息期間代班，而另一名主持人派翠克稍早也在節目聲明底下回應，隔空向前輩小S喊話。

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▲小S告假，搭檔派翠克發聲。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》）

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派翠克7日在《小姐不熙娣》官方聲明底下留言寫下「全力以赴，等姐姐回來，也請大家多多支持了」，獲得許多觀眾的鼓勵，紛紛留言表示「派派辛苦了」、「派派加油」、「全力支持也尊重S姐與製作單位討論後的處理方式」。事實上，小S私下相當疼愛後輩派翠克，先前在金鐘獎上曾公開表示「派翠克，柳柏丞柳丁，我覺得《小姐不熙娣》沒有他站在我身邊，我會主持不好」。

▲派翠克隔空喊話小S，表示會等她回歸。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》臉書）

此前，《小姐不熙娣》7日下午發聲明表示「日前主持人小S因家中發生憾事，主動告知節目需要請假半年，東森電視全力支持此決定」，小S與製作人討論後，希望節目能繼續播出，因此積極尋找願意代班的藝人朋友，最後Sandy義氣接下此重任，聲明中還向小S表達感激「在處理家務事時，依然心繫節目。我們真心希望她在休息過後能夠滿血復出，再次看到我們大家心中最愛的小S！」。