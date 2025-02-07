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愛車狂魔敖犬秀座駕　曝2025升格奶爸計劃這點不能等

記者葉文正／台北報導

男子團體Lollipop棒棒堂睽違15年再次合體，不僅為粉絲帶來滿滿的回憶殺，團員們的一舉一動，更成為粉絲關注的焦點。成員之一的敖犬，不僅擁有兩輛Porsche跑車，近期更受邀上TVBS人氣汽車實境節目《地球黃金線》，分享他的愛車駕馭心得。

▲敖犬將愛車Porsche 718 Cayman GTS開進攝影棚展示。（圖／TVBS）

▲敖犬將愛車Porsche 718 Cayman GTS開進攝影棚展示。（圖／TVBS）

同時透露計畫在2025年升格為奶爸，並趁著這次上節目的機會，向汽車達人們請教「如何選購奶爸車？」錄影過程中，主持人蘇宗怡意外發現，自己竟與敖犬一樣，有一對天然的「精靈耳」，笑說難怪兩人首次見面，就有「一見如故」的親切感。

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▲敖犬將愛車Porsche 718 Cayman GTS開進攝影棚展示。（圖／TVBS）

▲達人企圖推坑敖犬買豪華奶爸車。（圖／TVBS）

愛車成癡的敖犬，過去就是《地球黃金線》忠實觀眾，這次上節目前，他就已經參與錄製過《地球黃金線》網路版節目，聊車聊上癮的他，甚至在社群直接喊話，希望製作單位趕快發他電視通告。如願以償的敖犬，這次特別將「小老婆」之一的Porsche 718 Cayman GTS開進攝影棚展示，背後的目的竟是「帶來上電視，留個回憶。」

敖犬接著解釋，目前他正準備轉手賣掉這輛愛車，換購一輛適合家庭使用的奶爸車，因此也想趁著錄影機會向達人請益，想知道這樣的決定是否值得。沒想到三位達人，意見「嚴重分歧」，有建議買實用性高的休旅車，也有推坑他價格相對好入手的性能車，讓敖犬瞬間陷入更大的選擇障礙！

敖犬去年底才跟女友發發完成終身大事，怎麼就急著物色奶爸車？對此，他坦言，位於台中的新房就快裝潢完成，希望能在入住第一年，就能有寶寶陪伴，所以正在拚命趕進度。當被問到是否擔心夫妻倆還沒享受足夠的二人世界，就馬上進入育兒生活時，敖犬立刻展現寵妻魔人的一面，直言自己主要是擔心發發的年齡，就怕年紀接近高齡產婦的她，孕期會太過辛苦，「因為她(發發)現在年紀大概32、33歲，再拖下去，可能要做凍卵或羊膜穿刺，還是盡量不要。」儘管對新生命的到來充滿期待，敖犬也不諱言，曾在自己主持的《 來吧！哪裡怕》中體驗「一日幼兒園老師」，錄影結束後真心覺得：「育兒生活不容易啊！」

除了聊車與育兒話題，主持人蘇宗怡在現場還興奮地「認親」，因為她和敖犬一樣，天生擁有一對獨特的「精靈耳」。她激動地看著敖犬，興奮地說：「主持8年，終於見到同為精靈族的族人！」

兩人隨後幽默分享了他們戴安全帽的「特殊技巧」，原來，為了不擠壓到耳朵，他們必須小心翼翼地將手伸進縫隙，像整理頭髮一樣，把耳朵往上推平，才能順利戴上安全帽。這番生動描述讓現場工作人員忍不住笑虧：「解釋得太過詳細了吧！」

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