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金鐘影后朱芷瑩「突後仰暈倒」！驚動手術室 曝緊張取卵過程

記者潘慧中／綜合報導

金鐘影后朱芷瑩與演員施名帥交往7年，2023年低調登記結婚。值得一提的是，她7日坦言早在5年前就決定凍卵，術前抽血時還突然後仰式暈倒，「醒來只看到所有護士都圍著我問「妳還好嗎？』。」

▲▼朱芷瑩。（圖／翻攝自Instagram／zhu723）

▲朱芷瑩5年前就和施名帥前往生殖中心諮詢。（圖／翻攝自Instagram／zhu723）

朱芷瑩在社群網站透露，當時前往生殖中心諮詢時，被告知AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）只有0.98，比同齡女生還低。於是，她開始執行養卵計畫，用3個月補充保健食品，並維持運動習慣。

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▲▼朱芷瑩。（圖／翻攝自Instagram／zhu723）

▲朱芷瑩一開始被測出AMH比同齡女生還低。（圖／翻攝自Instagram／zhu723）

正式進行取卵手術當天，朱芷瑩早上8點就空腹到場，未料抽血時，跟護士說完自己沒吃東西，「我好像滿緊張的」之後就逐漸聽不到對方的聲音，事後才發現原來自己暈倒了，「驚動手術室的大家。」

▲▼朱芷瑩。（圖／翻攝自Instagram／zhu723）

▲▼朱芷瑩術前一度暈倒。（圖／翻攝自Instagram／zhu723）

▲▼朱芷瑩。（圖／翻攝自Instagram／zhu723）

朱芷瑩昏昏沉沉睡了一覺後，護士溫柔喚醒告知她即將進手術室，被施打麻藥後，她再度入睡，醒來就被順利取出了13顆卵子，後來成功冷凍11顆，「呼～我做了一場好長的夢。」

雖然非常害怕打針，但因為不想被卵巢限制生育期限，朱芷瑩仍勇敢選擇凍卵，「到現在，還是覺得自己做了明智的決定。凍卵，給自己多一個選擇。」

朱芷瑩IG全文：

五年前，我決定要凍卵，因為還沒要結婚生小孩，於是拉著男友施先生陪我一起去王家瑋生殖中心諮詢，當時測出來我的AMH比同年齡的女生要低，只有0.98，所以有了養卵計畫的念頭（後來證明養卵真的有效，我去年還測得1.63），希望用三個月的時間，補充關鍵性的保健食品，每日至少一萬步，目的就是要讓卵子變健康漂亮。

首先，我選擇了長效針，第一針在護理站由護士幫我施打，第二針回家自己打，然後就等待手術取卵的日期。很怕打針的我，請男友施先生幫忙施打，好險有紀錄我們倆在家注射的影片，兩個人都很怕打針，膽小又好笑；事後一想，我害怕打針就算了，男友施先生比我更害怕，腦子就出現了很多畫面：例如：把他推倒，衣服掀開，把針扎在他肚子上

手術結束了，想不到我的養卵計畫非常成功，不但取出13顆卵子，並且每一顆都又圓又漂亮，後來成功冷凍11顆，然後就是選擇要冷凍幾年，基本上我選了最長的時間，能凍多久就凍多久；身為現代女性，我不想被卵巢限制了婚姻生育期限，我認為每個女人都應該幫自己留一個機會，到現在，還是覺得自己做了明智的決定。

至於為什麼選擇王家瑋醫生殖中心呢？是因為我聽了很多藝人前輩們的推薦，決定由專業的王家瑋醫師團隊做詳細的檢查及說明，整個過程讓我覺得很安心。

最後想跟妳們聊聊，養卵不只是要凍卵的女孩該注意的，女孩在還沒更年期之前，都要好好保護自己的身體，卵巢健康是女孩漂亮的關鍵。每年我都有回院裡檢測AMH，數字也會跟著身體狀態有浮動，測過1.2、1.63⋯⋯，所以不要輕忽，照顧好妳的卵子從現在開始。

凍卵，給自己多一個選擇。

手術當天發生一段小插曲，上午八點空腹到手術室，先抽血檢查，捲起袖子時，邊扎針的護士問我有吃東西嗎，我回答「沒有⋯⋯但我好像滿緊張的⋯⋯」接下來護士說話聲音越來越小聲，然後就聽不見了⋯⋯。據說，我坐在椅子上抽血時，突然後仰式暈倒，醒來只看到所有護士都圍著我問「妳還好嗎？」
驚動手術室的大家，她們讓我躺著休息，於是我昏昏沈沈的睡了一覺，依稀記得做了一場夢，在夢裡我被護士溫柔的喚醒，說要進手術室了，然後麻醉師在手術台旁為我施打麻藥，我又睡了一覺，再醒來時，我跟護士說，我夢到我取好卵了，護士回答，妳取了13顆卵子喔。
呼～我做了一場好長的夢。

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