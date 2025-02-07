蘇志燮獨自開外掛！漫改劇《廣場》韓國大叔男神變黑幫　網跪喊：大哥

文／妞新聞

2025年不怕劇荒，號稱串流平台Netflix期待值最高的「韓國動作影集」《廣場（浴血廣場）》即將開播！！！改編自NAVER同名網路漫畫《廣場》，以黑幫故事為背景，暗黑系的畫風、緊湊的劇情加上爽度超高的打鬥場面，連載時擁有大批死忠粉絲，早在2023年公開真人版演員陣容就引起高度關注，等到今年終於要上檔了。

《廣場》問鼎今年最強動作片

9大實力派男神全集合

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲漫改劇《廣場》將開播，蘇志燮飾演主角「基準」。（圖／IG@celeb_fashion_magazine，下同）



《廣場》的故事線拉到15年前，以韓國首爾汝矣島國會議事堂廣場前的「黑幫鬥爭」為開端，睽違11年飾演黑幫角色的主角「蘇志燮」，在兩大代表黑幫組織珠雲、鳳山中擔綱鳳山高層「南基準」，之後為了查明弟弟的死亡謎團展開的一連串復仇，精彩動作戲絕對是一大看點。

除了好久不見的47歲蘇大叔，54歲「車叔」車勝元、《我的完美秘書》中的40歲暖男（叔）秘書李浚赫，根本把「3大韓國最帥大叔」都一次集滿，同時還聯手李凡秀、孔明、許峻豪、安吉強、秋英宇、趙漢哲等9位實力派男演員，預告在今年播出，到底哪裡的黑幫顏值、魅力指數這麼高啦？

預告公開「蘇大叔開外掛」

穿西裝獨自PK 5人全打趴

▲《廣場》預告公開。（圖／Youtube／Netflix Korea，下同）

在釋出的最新預告中，可以看到蘇志燮一登場就口氣陰狠說著：「我啊～南基準，知道我為什麼要打電話吧？等著」，接著場景一轉，西裝筆挺的蘇志燮，看起來武力值不高，沒想到開場就是1打5！？

單手把人拉去撞玻璃，徒手握刀、狂揍爆頭、拳拳打飛，強力拳頭彷彿自帶外掛，還能一拳打爆椅子，最後連氣都沒喘一下全員擊倒，一回歸小螢幕就下猛藥，殺氣騰騰的武打場面，讓網友入戲大喊：「基準大哥」，笑稱：「這分明是武術指導影片吧？」、「太期待播出了！」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

蘇志燮婚後2年首部綜藝預告公開！自爆撞臉「千元紙鈔」對比照超爆笑，IG私照爆熱議

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！