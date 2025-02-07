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張蘭直播「抬頭淚崩」業績數字曝！被抓包造謠包機…網怒：永遠封殺

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日離世，家屬陷入悲痛中，前夫汪小菲立即飛來台，淋雨徒步返家種種舉動引發議論。而張蘭6日開直播時哽咽淚崩，但一小時後直播遭封禁，部分網友怒喊「永久封殺」。

▲▼張蘭白衣直播摀胸抬頭淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭白衣直播摀胸抬頭淚崩。（圖／翻攝自微博）

張蘭春節期間與汪小菲在泰國度假，6日親自上鏡開直播，身穿白衣，並緩緩說這3天自己經歷了人生難以言說的至暗時刻。她手撫胸口，強調知道什麼是重於泰山，談到30年前開餐廳的艱辛，抬頭哽咽，強調自己是永不停歇的守候人，不去選擇在聚光燈下，最後說不下去，說自己百感交集，請大家點讚給關注。

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此外，張蘭直播向黑粉喊話「吃相好看難看都沒關係，但是是您自己用血汗，問心無愧賺來的這頓飯，吃的就能夠順下去，知道吧黑寶寶們」。據陸媒報導，她開播30分鐘，觀看人數超過350萬，但是在1個小時後，直播被平台封禁，直播全程共1小時14分鐘，觀看人數超過930萬，銷售額突破百萬人民幣，相當於一小時內締造業績台幣450萬元，還漲粉10萬人。

▲▼張蘭直播一小時後被平台封禁。（圖／翻攝自微博／封面新聞）

▲張蘭直播一小時後被平台封禁。（圖／翻攝自微博／封面新聞）

張蘭轉戰直播賣自家商品，也賣生活用品，2022年直播回應兒子與大S的婚姻內幕，銷售紀錄突破6000多萬人民幣（約台幣2.6億元），此舉至今仍是兩極化爭議。她帳號一度被平台封禁，為此火速開新帳號、換平台繼續直播。

造謠汪小菲出錢包機的博主夏健，有網友截圖指出，該影片曾被張蘭帳號推薦，夏健因喊張蘭乾媽，被陸網推測雙方關係深厚。如今帳號「我是夏小健」已經被禁止關注，帳號已經沒有任何內容，外界認為帳號遭封是因為散播不實訊息。

▲▼張蘭白衣直播摀胸抬頭淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲網友截圖指張蘭相關帳號推薦夏健爆料片。（圖／翻攝自微博）

▲▼張蘭白衣直播摀胸抬頭淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲▼張蘭白衣直播摀胸抬頭淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲夏健帳號被禁止關注，已經沒有任何影片內容。（圖／翻攝自微博）

陸網面對一連串直播，也出狠話批評「假裝難過的人動靜很大，真正難過的人沉默不語」、「人血酸辣粉」、「又蹭到流量了」、「永遠封殺」。有人湧入張蘭抖音留言「影后」、「你們兩家的事我一普通網友都感覺太累了」。還有人勸「先讓你兒子回來」。

▲▼張蘭白衣直播摀胸抬頭淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭遭陸網猛烈批評。（圖／翻攝自微博）

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