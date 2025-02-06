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賀瓏拿「爸過世當喜劇段子」惹議！　吐真實心聲：被救贖的感覺

記者孟育民／台北報導

本周五（7日）晚間十點《公視主題之夜SHOW》，論壇主題以《單口喜劇是冒犯？還是療癒？》為題，由黃豪平與精神科醫師鄧惠文攜手主持，特邀喜劇演員賀瓏和40位公民來賓參與，共同思辨冒犯與幽默的微妙界線。賀瓏坦言，他後來將父親逝世的故事化作喜劇段子並在台上呈現的那一刻，有種被救贖的感覺：「它就是一個療癒的過程，當一件傷痛、不好的共同記憶，一旦有人笑出聲來了，它就不再那麼可怕了。」而現場公民來賓們觀看賀瓏的創作影片後，多數人認為「好笑且療癒，是另類致敬」，但也有來賓因剛經歷親人過世而感到被冒犯。

▲▼賀瓏於節目中分享用父親逝世故事詮釋喜劇的治癒力量，藉此探討論壇主題。（圖／公視提供）

▲賀瓏於節目中分享用父親逝世故事詮釋喜劇的治癒力量，藉此探討論壇主題。（圖／公視提供）

主持人鄧惠文則認為賀瓏所呈現的喜劇段子是個「很精緻的笑話」，她接著分享自身的喪親經歷，表示父親同樣是在國外過世，鄧惠文有感而發地說：「我觀察內心反應，竟然覺得好笑，甚至覺得我得到某種程度的療癒。我想如果去祭拜我爸爸時，可以順便遊覽那個國家，因為我滿少去那裡。」

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但鄧惠文同時也進一步反思：「是否在心理專家的專業角色下就不能覺得好笑？例如我處理過許多喪父和喪夫案例的當事人看到時會有何感受？所以也許我公開時是否應該要說不好笑，但內心卻有一種本能反應，跟後設道德判斷是會撞擊的。」

▲▼賀瓏於節目中分享用父親逝世故事詮釋喜劇的治癒力量，藉此探討論壇主題。（圖／公視提供）

▲▼賀瓏與現場40位來賓進行討論。（圖／公視提供）

▲▼賀瓏於節目中分享用父親逝世故事詮釋喜劇的治癒力量，藉此探討論壇主題。（圖／公視提供）

究竟單口喜劇是冒犯還是療癒，賀瓏的觀點為兩者兼具：「一定要有冒犯才有療癒，而且療癒之前必須先有冒犯」，如同傷口擦藥，必須觸及疼痛才能開始康復。黃豪平根據自身在喜劇領域的經驗表示，大多數喜劇演員在台上為娛樂效果可能砲火猛烈，但私下卻相當謙和有禮。

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賀瓏, 喜劇演員

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