大S昔寫信感性告白女兒！　「願用生命保護妳」網看哭

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，骨灰已於今（5）日與家人搭私人飛機抵台。然而，大S昔日出書《老娘駕到》寫給女兒的一封信提到，「我很愛妳，願意用生命保護妳」，如今被不少網友翻出後，紛紛在微博發文分享讀後心得，並不捨表示感到相當鼻酸。

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▲大S流感猝逝震驚各界。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

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大S在2014年生下大女兒小玥兒，曾出書《老娘駕到》分享當媽的心路歷程，當時她在書中提到，雖然她經歷無數困難，希望把女兒帶到這個世界上，但她認為女兒的到來是女兒自己的選擇。她承諾將盡好媽媽的責任，幫助女兒成長為獨立的個體，同時也強調，無論女兒未來將成為什麼樣的人，她的愛都是永恆不變的。

▲大S寫給女兒的信惹網友鼻酸。（圖／翻攝自微博）

大S在書中提到，她希望未來與女兒的互動不只是母女，更是彼此的好朋友，同時也表達看著女兒成長的喜悅，以及對未來離別的憂慮。她坦言自己並不是個愛炫耀的人，寫下這些文字完全是為了留下與女兒共同的記憶，「期待妳長大了，還有這本書能回味，我愛妳，為妳千千萬萬遍。」如今大S病逝，許多網友回顧當時她在書中的內容都看哭，同時也紛紛表達不捨。