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大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇

記者孟育民／台北報導

女星「大S」徐熙媛於春節期間赴日家族旅遊，因患流感併發肺炎逝世，享年48歲，一代人的青春不再了，令外界哀痛不已。大S最後現身是在上月25日參加王偉忠女兒的歸寧宴，當時氣色、狀態都極佳，王偉忠老婆林慧晶（小慧姐）深夜分享大S和具俊曄最後幸福合照，照片中大S臉上充滿幸福笑容，林慧晶感性表示：「我相信我們總會再相遇。」

▲▼大S、具俊曄參加王偉忠女兒歸寧宴，留下最後美麗合影。（圖／林慧晶IG）

▲大S、具俊曄參加王偉忠女兒歸寧宴，留下最後美麗合影。（圖／林慧晶IG）

大S久違現身公開場所，義氣出席王偉忠女兒歸寧宴，才開心和許久沒見的朋友相聚，留下美麗的倩影，沒想到卻成為最後一面。王偉忠老婆林慧晶發文分享婚宴照片，並寫道，「親愛的～我最愛看妳笑，甜美無比。真的好捨不得妳～但我相信我們總會再相遇。你的美麗、你的俠義，善良。都是最美好的回憶。Love you forever 。」

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▲▼大S、具俊曄參加王偉忠女兒歸寧宴，留下最後美麗合影。（圖／林慧晶IG）

▲▼大S、具俊曄參加王偉忠女兒歸寧宴，留下最後美麗合影。（圖／林慧晶IG）

▲▼王偉忠女兒昨天舉辦婚禮，現場嘉賓超大咖。（圖／翻攝自Facebook／小S）

▲大S才現身王偉忠女兒歸寧宴，見到許多老朋友。（圖／翻攝自IG）

大S的善良、直率深深影響許多人，如今她的離去令人難以接受，尤其是深愛她的家人。小S經紀人5日也發出聲明呼籲，「由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解。我們也非常理解大家的工作需求，但為避免大家在機場長時間等候，辛苦奔波，特此告知。如有後續安排，我們會再另行通知，再次感謝大家的支持與理解！」

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大s, 小S, 過世, 徐熙媛, 具俊曄, 王偉忠

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