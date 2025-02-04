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《終極》女神公開超仙婚紗照　甜蜜告白未婚夫：餘生請多指教

記者王靖淳／綜合報導

台劇「終極系列」成為許多七、八年級生的青春回憶，更成功捧紅劇中不少演員。其中飾演角色「蔡雲寒（金剛姐姐）」的女星蔡函岑在去年雙十節宣布結婚喜訊，最近更在社群曬出一系列絕美婚紗照，甜蜜寫下：「餘生還請多指教。」畫面曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲▼蔡函岑曬出黑白婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲▼蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

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照片中，蔡函岑身穿一件華麗的白色婚紗，婚紗以大型波浪形的布料裝飾增添視覺感，整體裙擺流暢寬大。她的頭髮被梳理得柔美且優雅，臉上還對鏡頭露出幸福且溫柔的微笑。蔡函岑的老公穿著一套深色西裝，搭配襯衫和領結，頭髮整齊地梳理著，面帶微笑，表情中透露出自豪和幸福。兩人時而手牽手，時而坐下來互相對望，整體氛圍充滿升格成為夫妻的愛意。蔡函岑還不忘在文中向老公甜蜜告白，「Hi, Nick,謝謝你出現在我生命中，餘生還請多指教。」

▲▼蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡函岑去年雙十節公開結婚喜訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

事實上，蔡函岑去年雙十節才在社群分享一張牽手照，寫下「是的，我要結婚了」，並附上一朵玫瑰花的表情符號，照片上可看出她的手指戴著鑽戒，跟另一半的手腕上有明顯的銀色對鍊，貼文及照片曝光後立即吸引大批粉絲朝聖。此外，蔡函岑事後透過經紀人向《ETtoday星光雲》透露，另一半是圈外人，小倆口認識約一年多就決定結婚，婚禮預計在今年2月在香港舉行，且預計會結完婚再去登記。

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關鍵字

蔡函岑, 婚紗照, 五熊

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