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知名音樂老師孔鏘腳生怪病腫如麵龜　遍尋名醫無效只盼不用截肢

記者葉文正／台北報導

66歲知名音樂老師孔鏘最近生活不太安寧，右腳竟然生了怪病，腫到有如麵龜般大小，今天他參加白冰冰歲末感恩餐會時，透露自己遍尋名醫無效，只能吃藥控制，只盼自己不要截肢。

▲孔鏘腳生怪病突然超級浮腫。（圖／記者葉文正翻攝）

▲孔鏘腳生怪病突然超級浮腫。（圖／民視提供）

孔鏘原本以為自己右腳是蜂窩性組織炎，看了四大醫院三個診所都沒用，他表示：「我也沒有發燒，現在腳不能踩油門，醫生也講不出病因，吃抗生素也沒用，也有去看中醫，翁立友還去內湖採草藥讓我敷，敷著後覺得較安心一點。」

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▲孔鏘腳生怪病突然超級浮腫。（圖／記者葉文正翻攝）

▲孔鏘腳生怪病突然超級浮腫。（圖／記者葉文正翻攝）
孔鏘說，現在什麼都不怕，就怕截肢，因為去檢查痛風，也都正常，也沒有撞傷跟外傷，不知道是不是免疫力下降，才會腫成這樣。

▲孔鏘腳生怪病突然超級浮腫。（圖／記者葉文正翻攝）

▲孔鏘希望自己活久一點。（圖／記者葉文正翻攝）

孔鏘也談到，錄影時間常常過長，從早上十一點錄到凌晨兩三點，一個月有兩天都是如此，除了《超級冰冰秀》還有地方台節目，右腳要踩上萬次踏板，一天要錄五十首歌，加上彩排一首歌就要一百次以上。

他說現在無法踩油門，就讓老婆載上班，「腳現在有很多刺痛感，拜託千萬不要拖到過年，西醫醫生就說發炎，吃了消炎止痛抗生素，很想叫醫生抽抽看能不能抽掉，但我想還是保守一點好了，我是很乖的病人。」

孔鏘說自己本來就糖尿病族群，所以有病的話不容易好，看了好多病，椎間盤突出也看了十幾次醫生，乖乖去復健他就慢慢好，也做過白內障手術，只能最保守讓自己多休息，別想太多，現在每三個月也都有抽血檢查，就為了活久一點，孫子還小要看著他健康長大。

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