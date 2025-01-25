Dex金珍映成為心動製造機！從軍營硬漢到綜藝男神　反差魅力讓人淪陷

文／妞新聞

Dex（金珍映）憑藉實境秀《單身即地獄2》爆紅，帥氣外貌加上完美身材，瞬間躍升熱搜焦點！他不僅是韓國超人氣YouTuber、藝人與主持人，還有過反恐特戰隊水中爆破隊的精英軍人背景，帥到發光！憑藉高顏值和超強口才，讓他在《既然出生就環遊世界》與《我的名字是加百列》等綜藝中表現亮眼。

撩人技能滿分的他，究竟偏愛什麼樣的女神？又是怎麼與她們激起火花，讓觀眾大喊心臟不行？快來一探這位話題王的無敵魅力吧！

退役軍人逆襲演藝圈，其實很純情？



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▲Dex曾是韓國反恐特戰隊水中爆破隊的精英軍人。（圖／Youtube／대한민국 해군 R.O.K. Navy、IG@kthd.studio_official）

Dex（金珍映）曾是韓國反恐特戰隊水中爆破隊的精英軍人，甚至曾派駐阿拉伯，服役四年！因帥氣外貌被譽為「部隊的臉蛋」，還成為2019年韓國海軍宣傳片的模特兒。退役後，他轉型全職YouTuber，專注軍事題材，並憑藉《假男子漢2》成功進軍演藝圈。「DEX」的名字取自「End of Exercise」的縮寫，象徵軍人訓練結束。

他的右半身覆滿帥氣紋身，展現硬派形象，但私下卻是保守又害羞的純情男，甚至有過成年前不該談戀愛的想法！這種外冷內暖的反差魅力，讓人怎麼能不淪陷？

Sana喊一聲「歐巴呢」！Dex瞬間緊張到當機



▲Dex的理想型是TWICE Sana。（圖／Youtube／일일칠 - 117）

Dex一直將TWICE的Sana視為理想型，甚至在《黃金漁場》上透露自己從當兵時就支持她。2023年9月，在《Dex的冷面採訪》第二季中，Sana作為首位嘉賓登場，Dex興奮到失眠，與Sana的YouTube合作影片已突破1143萬次觀看。

見到偶像時，Dex緊張到無法直視對方，耳朵紅得像燒起來。當Sana親口喊「歐巴呢？」時，Dex完全「當機」，無法看向對方，這一幕讓網友們笑翻，並引發熱烈討論，展現了他難得害羞的迷弟一面。

「女漢子」俞利的柔弱一面？



Dex各種暖舉動撩翻全場！

▲Dex各種暖舉動撩翻全場！（圖／Youtube／Disney Plus Korea ）

在《韓星地帶：逃脫任務3》紙房子挑戰中，雜物突然掉落，Dex毫不猶豫側身環抱俞利，單手擋住掉落物，霸氣舉動讓俞利害羞得用帽子遮臉，主持人劉在錫與金東炫也直呼「好帥」！隨後，他上演經典公主抱，過河時更小心牽著她的手，暖男魅力十足，撩翻全場。以「女漢子」形象著稱的俞利，這次被寵成真正的公主，肢體接觸和曖昧氛圍讓人尖叫，大家直呼：「誰不想成為下一個被Dex保護的女孩！」

太妍緊急抓住Dex手臂！各種抓手瞬間有夠心動



▲《Dex的冰箱採訪》Dex與太妍CP感十足，讓粉絲直呼好配。（圖／Youtbe／일일칠 - 117、Netflix Korea）



在《Dex的冰箱採訪》第三季中，少女時代的太妍作為首集嘉賓登場，Dex看到她以完美偶像妝容現身，害羞得不敢直視，迷弟模樣再現！射擊遊戲中，Dex毫不避諱抓著太妍的手調整姿勢，粉紅泡泡四溢。

因《喪屍宇宙2》結緣的他們，在共騎沙灘車時，太妍在危險時刻抓住Dex的手臂，Dex立刻展現守護魅力，讓人心動不已！兩人的高顏值火花引發熱烈討論，CP感十足，讓粉絲直呼好配！ (不過近期已經被年下男姜勳超車XD）

韓綜人氣王進軍影劇圈



《塔羅：七張故事》首作成績亮眼

▲Dex首部影集《塔羅：七張故事》。（圖／나무위키）

綜藝男神Dex跨界變身演員！ 他首部影集《塔羅：七張故事》以懸疑驚悚題材掀起熱議！該劇圍繞塔羅詛咒展開，分為七個單元故事，Dex在〈請幫我丟掉〉單元中飾演外送員尹東仁，因收到神秘塔羅牌而陷入命運危機。

這不僅是Dex的演員首秀，更讓《塔羅：七張故事》成為韓國首度入圍坎城影展短篇競賽的作品！製作公司更將三個單元故事製作成電影《塔羅牌》，並於台灣上映。首次挑戰影劇的Dex，首作便獲得如此亮眼的成績，讓人更加期待他的未來演藝之路！一起看看預告吧！

軍人退役華麗轉型，Dex在YouTube與綜藝中大放異彩，用亮眼成績證明多元魅力！如今進軍影視圈，首作已讓人驚艷，未來更讓人期待他繼續用實力與魅力俘虜無數少女心！

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