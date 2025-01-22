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《夜校女生》臨時決定「提早一天」上映　片商素材全改…原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

2025年開春最受期待的青春校園電影《夜校女生》確定搶入春節賀歲檔，成為蛇年假期唯一國片新片。先前電影放映特別場、懷舊場好評不斷，近期的全台見面會場場秒殺，台北場更有近百名建中、北一女學生穿制服來看片，演員們陳姸霏、項婕如、邱以太以及季芹也到場與粉絲同歡。

▲《夜校女生》提早一天上映。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》提早一天上映。（圖／興揚電影提供）

隨著學測剛結束，陳姸霏也在見面會上勉勵眾多學生「每個人都有自己的光」，《夜校女生》另宣布電影將於1月31日至2月2日，接連3天在北中南特定戲院舉辦限定場次，最後更加碼宣布電影將提前一天上檔，這部今年初最浪漫、溫暖的青春喜劇《夜校女生》將於2月27日全台上映。

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▲《夜校女生》提早一天上映。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》放映特別場，獲得許多好評。（圖／興揚電影提供）

近期主角群勤跑見面活動，自從高雄場之後，台中、台北場再度秒殺，隨著學測剛結束，正巧與片中主角群前往補習班只為了考上好學校的劇情不謀而合，陳姸霏飾演的小愛是成績較不突出的夜校女生，被問到如何戰勝自身恐懼，她則大方表示「每個人都有自己的閃光點，第一件事就是不要懷疑自己跟恐懼」，至於她與邱以太在電影裡有段純純的愛，這段感情是否能開花結果，結尾會有動人發展，請粉絲們一定要進戲院觀看。

▲《夜校女生》提早一天上映。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》放映特別場，獲得許多好評。（圖／興揚電影提供）

季芹雖扮演嚴厲的母親，但在片中時常下廚，現實生活中的她在家裡反而相反，廚房通常都是王仁甫專屬，笑說「這次在電影裡我才能好好發揮」，而她的角色節儉成性，竟還將隔壁鄰居多出來的母乳借來做湯給兩個女兒喝「人奶湯」。

▲《夜校女生》提早一天上映。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》放映特別場，獲得許多好評。（圖／興揚電影提供）

週末台北的見面會，王仁甫與兒子YAYA特地瞞著季芹從宜蘭到台北進場觀賞《夜校女生》，更在活動上驚喜現身，季芹感動地馬上送上愛的抱抱，並熱情跟大家介紹「這是我老公跟兒子」，一家人感情非常好，氣氛可愛溫馨。

▲《夜校女生》提早一天上映。（圖／興揚電影提供）

▲季芹的老公王仁甫帶著兒子力挺《夜校女生》。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》話題不斷，許多粉絲紛紛敲碗希望能早日看到正片，片商宣布將於賀歲檔期週末特別提前限定播映，從1月31日至2月2日，接連3天在北中南特定戲院舉辦限定場次，並贈送《夜校女生》首三日交換券一張。

▲《夜校女生》提早一天上映。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》放映特別場，獲得許多好評。（圖／興揚電影提供）

不僅如此，《夜校女生》原定在2月28日上映，近期播出特別場迴響相當高，由於反應太好，片商也臨時決定提早一天上映，最終決定將於2月27日上檔，把原本已經做好的素材全部重新製作，就為了滿足所有影迷。

▲《夜校女生》提早一天上映。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》放映特別場，獲得許多好評。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》由興揚電影有限公司製作，監製唐在揚、導演莊景燊，主要卡司包括陳姸霏、項婕如、邱以太、季芹。電影講述陳姸霏飾演聯考失常的小愛，在「望女成鳳」的媽媽堅持下，進入高中名校的夜校就讀，與項婕如飾演的日校「桌友」敏敏結為好友，共用一張書桌。

隨著兩個高中女生展開互換制服的遊戲，甚至與補習班的資優生路克互相產生好感，小愛的謊言越說越大，自卑的她既要維持在路克面前展現美好的一面，又得不斷擔心冒牌貨的身份被揭穿。在謊言遊戲逐漸失控中，小愛體驗到初戀、升學壓力以及同儕競爭之間的酸澀青春。

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夜校女生, 陳姸霏, 項婕如, 邱以太, 季芹

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