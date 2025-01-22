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《木曜》團隊開新節目！邰智源睽違10年重返電視　吐心聲：找到人生新方向

記者孟育民／台北報導

公視台語台推出全新行腳節目《來去恁兜洗魂舒》，由《木曜4超玩》的金牌製作團隊麥卡貝操刀，邰智源睽違10年重返電視，與廣播金鐘主持人邵大倫聯手主持，以「邰式心靈泡湯」為號召，節目名稱取自宜蘭當地台語用法「洗魂舒」（台語「洗渾軀」諧音，即洗澡），帶領觀眾造訪台灣各地泡個湯、聊人生、吃美食，療癒身心的同時探索台灣的真摯人情味。

▲▼邰智源（右）與邵大倫首集泡百香果浴。（圖／公視台語台提供）

▲邰智源（右）與邵大倫搭擋主持新節目。（圖／公視台語台提供）

邰智源化身「邰桑」，坦言這次挑戰充滿新鮮感，他笑說：「雖然快60歲，但我心智還是少年，根本不覺得累！」首次與邰智源合作，邵大倫更是興奮到不行：「邰哥是我小時候的偶像，從小看《連環炮》就很景仰他，我買的第一張專輯甚至是他三口組時期，每一首歌我都會唱，對這一次的合作我非常期待，而且他真的活力充沛，他是我在模仿、綜藝、主持各方面很好的學習對象。」

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▲▼邰智源（右）與邵大倫首集泡百香果浴。（圖／公視台語台提供）

▲▼邰智源與邵大倫走遍台灣各處。（圖／公視台語台提供）

▲▼邰智源（右）與邵大倫首集泡百香果浴。（圖／公視台語台提供）

邰智源自豪地說，他希望透過節目帶領大家「就地深耕」，用雙腳去丈量土地，親自體會台灣的美好。他更表示，「做網路節目快十年，體驗各職人不同生活，非常尊敬他們在每個崗位上努力不懈，為他們精彩的人生奮鬥，這次的節目讓我充滿活力，從他們身上學到了更多生命的意義，在近花甲之年找到了人生的新方向。」《來去恁兜洗魂舒》2月15日起每周六晚間8點於公視台語台播出，晚上10點在YouTube頻道「DAY DAY 台語台」與「公視+」準時上架！

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邰智源, 來去恁兜洗魂舒, 木曜4超玩, 邵大倫

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