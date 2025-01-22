瑞莎一年為台灣奪349獎！　「金牌超過一半」帶小將征戰國際體操

記者黃庠棻／台北報導

蛇年即將到來，藝人瑞莎回顧去年一整年，瑞星韻律體操依舊交出亮眼的成績，小選手們不管是在國內的賽事，還是出國征戰愛沙尼亞、荷蘭、香港、馬來西亞、德國、韓國、泰國等地，一共拿下349面獎牌，光金牌就162面，佔了奪牌數的一半。

▲瑞莎致力於在台灣發展韻律體操。（圖／記者姜國輝攝）

其中，瑞莎的寶貝女兒Nika也首戰韓國奪金。不僅如此，瑞莎更順利考取了國際體操總會（FIG）Academy Level 2國際教練資格，讓她十分開心說道「無論成績如何，這些都不是我的終點，我會持續往前走、繼續努力，幫助更多的人。」

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▲瑞莎致力於在台灣發展韻律體操。（圖／記者姜國輝攝）

瑞莎表示一路走來不容易，但受到的幫助比辛苦更多，收到國際電商品牌幾乎無償地贊助，目前已贊助三年，她也因此跟執行長Peggy成了好友，瑞莎感動地表示「她們的企業精神就是鼓勵女性勇敢追夢，Peggy今年不只瑞星，還贊助了代表台灣參加巴黎奧運的女子高球選手Money錢珮芸，我們看似不搭嘎的三個人湊在一起拍特別企劃影片，結果三個人都超緊張，差點先灌醉自己暖身。」

▲瑞莎拍攝特別企劃短片。（圖／IFCHIC提供）

影片中，瑞莎先爆料自己是個「愛哭鬼」，可以連續哭個三天三夜，但瑞莎解釋「哭，是我紓壓的一種方式，但通常難過不會哭，開心的時候才會哭，我難過是會生氣。」這讓錢珮芸在一旁聽了相當羨慕「我也很想哭或生氣，但比賽時，不管每一桿打得好與壞，下一桿時情緒就要恢復，所以球場上我幾乎不太有情緒，但我比賽結束就是用大吃來滿足自己的情緒。」

▲瑞莎拍攝特別企劃短片。（圖／IFCHIC提供）

其實不管是瑞莎培育瑞星小將有成、錢珮芸代表台灣征戰奧運或是Peggy經營跨國電商平台成績亮眼，在外界眼中都是成功女性的代表者，但瑞莎說「成功很難定義，但我知道要不斷去挑戰自我，平常越厲害的⼈，其實越辛苦，只是大家不知道。」

▲瑞莎拍攝特別企劃短片。（圖／IFCHIC提供）

錢珮芸也表示「比賽時，我都會給自己很大的壓力，因為沒壓力反而打不好，因為代表我不在乎。」這讓Peggy十分有感「經營企業都會有高低潮，但看到瑞莎和Money永不放棄、日復一日練習，時刻提醒自己不能輕言放棄。」