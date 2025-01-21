韋汝天天想當少女緊實度回不去 熊熊抱娃如廁只須單手訓練有素

記者葉文正／台北報導

誰說生完孩子就不能是少女？TVBS 42台節目《女人我最大》邀來韋汝、熊熊、陳天仁、林舒語、玉兔等5位媽媽，各自分享綑綁、按摩，甚至催眠等獨門絕招，讓自己由內到外充滿少女感。韋汝的骨盆縮小術，助她體態回春，自豪和14歲兒子同框宛若姊弟；熊熊抱女兒抱出驚人臂力，竟能現場表演單手抱娃、單手脫褲如廁；林舒語則天天以言語暗示自己是少女，如癡如狂的表情，笑壞現場其他來賓，主持人藍心湄一度笑到無法收尾。

▲藍心湄（中）和節目來賓嘉明（左）、餒狸被5位媽媽的少女心逗到樂不可支。（圖／TVBS）



韋汝保養得宜，當她公布已經39歲，還有個14歲的兒子，來賓「嘉明」和「餒狸」震驚到說不出話，「餒狸」回神，忍不住滿口稱讚：「難怪大家都說生男孩的媽媽會變得更漂亮！」韋汝喜孜孜透露，產後最重視身形維持，「身材控管好，媽味少一半」，因此在坐月子時，除了乖乖食用月子餐，維持均衡營養，還讓月嫂捆紗布，從胸下一路綑綁到骨盆，不讓下盤變大，維持少女輕盈體態，她唯一苦惱皮膚緊實度回不去，哀怨：「現在吃飽飯肚皮就鼓起，難以像少女一樣始終平坦。」

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▲韋汝。（圖／TVBS）



熊熊當媽之後，為了刺激女兒視覺反應，反而較當媽前，穿上更多粉色、紅色衣物，意外靠穿搭重返青春。她成為媽媽後，迸發體能潛力，無意間透露可以無時無刻抱著女兒，就算如廁也泰若自如，正當藍心湄面露懷疑神色，熊熊二話不說竟現場示範，只見她一隻手抱著花瓶佯裝嬰兒，另一隻手流暢解扣、脫牛仔褲作勢蹲坐馬桶，再站起身穿褲、洗手，整套單手動作行雲流水，藍心湄在旁看傻眼，讚嘆：「媽媽好偉大！」

▲熊熊。（圖／TVBS）



玉兔兒子頭好壯壯，她在懷孕期間因此胖17公斤，導致產後肚子變大，沒有恢復跡象，因此請專門的「腹直肌按摩師」來對付肚皮，初期揉壓的痛楚讓她叫苦連天，所幸忍痛後恢復窈窕曲線。養育3個兒子的林舒語，把天天追逐兒子當成日常運動，她害怕變成老媽子，頻頻變換髮型維持少女感，此外，她還趁編髮時對著鏡子催眠自己：「我是少女、我是少女。」她表演時認真篤定的神情，被眾人笑著吐槽神經錯亂。本集內容都在1月21日(二)21:00，TVBS 歡樂台42頻道播出。