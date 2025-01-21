阿布絲馬祖拍攝「冷到只剩2度」　靠一招禦寒：越來越進入狀況

記者蔡琛儀／台北報導

阿布絲推出全新專輯《QUEENDOM》，主打歌〈MATA 目光〉由阿布絲與「亞洲新世代嘻哈女聲」Majin合作完成，兩人用多元語言創作，MV還到馬祖取景，拍攝兩個女孩相識、一起玩樂的劇情，當地如南法、南義的美景讓人驚嘆不已。

▲阿布思新歌MV到馬祖取景。（圖／華納提供）

阿布絲分享她與Majin是在交通工具上認識的，當時她們都要參加一檔選秀節目，因緣際會巧合遇見，第一次聊天就相當合拍，這次MV同樣邀請Majin，兩人同框演繹兩個在旅途中認識的女孩，劇情相當符合她們現實中的相識情況，讓阿布絲感嘆這真的是很美麗的巧合，也讓她們回想到那段在異地的日子。

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MV在馬祖取景，鮮少到馬祖的眾人驚覺馬祖竟別有洞天，阿布絲與團隊一路造訪了芹壁村、津沙聚落、北海坑道、八八坑道等景點拍攝。

▲阿布思〈MATA 目光〉與「亞洲新世代嘻哈女聲」Majin合作完成。（圖／華納提供）

當時拍攝因面臨冬天及大風，體感溫度僅攝氏2至3度，然而阿布絲與舞者卻得穿著輕薄的服裝跳舞，看到舞者們不畏風寒的跳舞，阿布絲最後豁出去笑說：「那就拼了啊！」大家更喝起馬祖老酒，讓阿布絲開玩笑表示：「越來越進入狀況。」

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