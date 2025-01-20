李威緋聞史驚人！曾遭「最強小三」公布私密床照

▲李威結婚前的緋聞史相當精彩，曾傳與已故藝人許瑋倫交往又和陳怡蓉關係匪淺。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

已成人夫的44歲李威，過去的緋聞史相當豐富，曾傳出跟女星王心凌、林逸欣爆出三角戀，還有李妍瑾、蕭亞軒等人傳過戀情。李威後來前往中國發展，2015年遭從事藝人經紀工作、並曾與陶喆爆出婚外出軌醜聞的「最強小三」楊子晴公布一系列私密床照。李威承認照片中男方是他，但又否認與楊子晴交往。

雖然李威始終否認與許瑋倫的感情，甚至被傳疑似同時又與陳怡蓉交好，導致許瑋倫在2007年1月26日車禍後，李威一度被許的親屬拒絕探訪，更拒絕他參加告別式與音樂會。不過，每年許瑋倫冥誕，李威都會PO文紀念，已經連續14年，直到2021年後轉低調，鮮少更新社群。

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▲許瑋倫在世時，李威始終否認兩人戀情。（圖／翻攝自微博）

2009年，李威曾傳出與蕭亞軒秘戀消息、經常到女方家過夜，但他並未承認這段關係，僅稱大家是「打麻將的好朋友」。2010年，李威又被拍到拖著王心凌的行李箱出國，因而爆出2人交往消息，隔年他和林逸欣合作電視劇《艋舺燿輝》時，也傳出林逸欣介入他與王心凌感情，後來與林逸欣交往，但對於兩段關係，李威依舊從未公開承認。在2014年被爆出愛上大陸女星姚笛，但當時李威還有一個圈外女友楊子晴，女方一氣之下公開兩人私密照報復。

▲李威和林逸欣合作電視劇《艋舺燿輝》時，曾傳出兩人交往。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

李威2014年又因拍攝電視劇《從愛情到幸福》，傳出和有著「地表最強小三」之稱的姚笛談戀愛，還被拍到兩人同遊日本、泰國。只是當時李威有個女友楊子晴，為了報復李威，竟在網上散播一系列私密床照，除了李威只穿著內褲的居家照外，還有楊子晴把腳架在李威肩上的照片，引發熱議。

事後，李威僅承認照片中的男人是自己，但不認與楊子晴交往，甚至高調示愛姚笛：「我單身，現在是在追姚笛，我非常喜歡她，有錯嗎？」心死的楊子晴再發出李威替自己剪指甲的親密照：「謝謝你，原來我就是被你玩過的婊子，玩完發條微博就一腳踢開了！謝謝你讓我看清，去追求你下一任真愛吧！」

▲2014年李威被爆出愛上大陸女星姚笛，但當時傳出李威還有一個圈外女友楊子晴，女方一氣之下公開兩人私密照報復。（圖／《從愛情到幸福》劇照）

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