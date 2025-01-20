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麥當勞、超商撤廣告！富士電視台慘遭11企業切割…派他道歉網更怒

記者陳芊秀／綜合報導

日本富士電視台爆發「女主播性朝貢」醜聞，電視台社長港浩一17日召開記者會，只開放部分媒體入場，道歉只提供照片引發批評，20日晨間新聞主持人谷原章介在節目中為沒報導此事道歉，不料讓形象極佳的他道歉，反而掀起日網震怒，日本麥當勞、超商7&I、資生堂相繼宣布撤廣告，切割企業增至11家！

▲▼富士電視台遭切割企業增至10家。（圖／翻攝自X）

▲富士電視台醜聞延燒，日本麥當勞、超商7&I宣布撤廣告，切割企業增至10家。（圖／翻攝自X）

由於中居正廣與富士電視台女員工的桃色糾紛，扯出電視台有高層長年安排女主播「性朝貢」的內幕，社長港浩一出面道歉難以滅火。從男演員轉戰主持新聞節目的谷原章介，20日在主持的晨間新聞《MEZAMASHI8》，針對節目未能及時報導此事件，向大眾道歉。

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▲▼谷原章介從男演員轉型當主持人，20日在主持新聞節目時，為電視台一連串風波向大眾道歉。（圖／翻攝自X）

▲▼谷原章介從男演員轉型當主持人，20日在主持新聞節目時，為電視台一連串風波向大眾道歉。（圖／翻攝自X）

▲谷原章介從男演員轉型當主持人，20日在主持新聞節目時，為電視台一連串風波向大眾道歉。（圖／翻攝自X）

日網認為，谷原章介是主持人也是藝人，對於電視台的負面事件沒有必要道歉，道歉的應該是電視台相關人員，根本引發反效果。日網一面倒心疼谷原章介「沒犯錯為什麼要道歉」、「為什麼要谷原章介道歉，太怪異了」。

原本已有8家企業宣布撤出富士電視台投放廣告，日本麥當勞、日本超商7&I、資生堂於20日宣布，將暫停廣告在富士電視台播出，預計中午過後開始實施，加上近日宣布撤廣告的TOYOTA豐田汽車、NTT東日本、日本生命保險、明治安田生命保險、Aflac生命保險、第一生命保險、花王、NISSAN日產汽車等，累積共10家企業大動作切割。電視台陸續失去大企業廣告贊助，損失越來越大。

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