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Energy花蓮連兩天免費唱！　玉里限定「豐年祭16蹲」全場嗨翻了

記者蔡琛儀／台北報導

五月天、任賢齊、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓、蕭秉治、家家、麋先生、怪物星人、黃霆睿14組共演大使從1月17、18、19日一連三天，一連五場，一路從高雄唱到玉里，再唱到花蓮，不僅當地人共襄盛舉，擁入三地人潮的人也促進了觀光潮。

▲▼Energy《Just Love It！一路向東》花蓮玉里站。（圖／相信音樂提供）

▲Energy連兩天在花蓮演出。（圖／相信音樂提供）

Energy連續兩日擔任壓軸，毫無保留地釋放所有體力，帶來〈Here I Am〉、〈二次西遊〉電翻全場；雖然天空下著小雨但依舊風雨無阻，陪大家嗨到最後：「被雨淋到會有點涼，我們下去給你們溫暖，手都要借給我們！」接著唱走下台唱〈把手給我〉，深入人群與觀眾零距離互動合照。

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▲▼Energy《Just Love It！一路向東》花蓮玉里站。（圖／相信音樂提供）

▲Energy帶來「豐年祭16蹲」。（圖／相信音樂提供）

而過去從未來過花蓮演出的Energy，在兩天內一次在東大門及玉里與大家見面，牛奶開心分享：「很開心連續兩天來到花蓮，謝謝《一路向東》帶我們來這裡。我們復出後覺得人生還有很多無限可能，只要不放棄、懷抱感恩，每天都會是很開心的一天！」 Energy也特別為玉里粉絲設計有別以往的16蹲，帶來玉里限定版的「豐年祭16蹲」，Energy張開雙手將彼此的手牽起，踏著原住民族舞蹈步伐，台上台下一齊舞動，呈現最具團結力的16蹲。

▲▼丁噹《Just Love It！一路向東》玉里站。（圖／相信音樂提供）

▲丁噹。（圖／相信音樂提供）

今玉里站由丁噹率先登場，帶來歌曲〈想戀一個愛〉及〈派對動物〉，更準備了「簽名愛心舒壓球」，將溫暖的愛放送給全場粉絲：「你們都有收到我的心嗎！」接著帶來〈猜不透〉、〈最好不要再遇見你〉、〈手掌心〉等多首情歌，並許願：「期待2025年有新歌帶給你們，也期許我們小巨蛋見！你們就是我的天使。」還驚喜帶來五月天〈天使〉，邀請全場牽起手、比出愛心大合唱。

▲▼蕭秉治《Just Love It！一路向東》玉里站。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治、家家、Matzka。（圖／相信音樂提供）

▲▼家家、Matzka《Just Love It！一路向東》玉里站。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治則獻唱〈Superhero〉、〈感覺犯〉將氣氛轉變成電音派對現場，還有招牌情歌〈孤獨不是罪〉、〈外人〉、〈我對你的愛沒有盡頭〉，並提醒大家要珍惜身旁的人；家家則邀請特別嘉賓Matzka，兩人擔任「台東代表」合體歡唱，Matzka演唱排灣族語歌曲〈歡迎回家〉及〈不想分享妳的愛〉，家家則帶來〈填空〉、〈身體會記得〉、〈命運〉掀起全場大合唱，她也宣布將在今年推出睽違 6 年的新專輯，期待新作品與大家見面。

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