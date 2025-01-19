張韶涵突告別「已有退休計畫」！　出道23年認：不可能在這行業待太久

記者田暐瑋／綜合報導

42歲的華語歌壇天后張韶涵2002年以偶像劇《MVP情人》女主角身份出道後，因《隱形的翅膀》、《手心的太陽》等歌曲走紅，近年來轉戰大陸市場，日前突表示：「不可能在這行業多待太久。」甚至提及已有退休計劃，令粉絲感到驚訝與不捨。

▲張韶涵已出道23年。（圖／翻攝IG）

張韶涵近日受訪時坦言，已將人生的一半奉獻給音樂與觀眾，但仍有許多未完成的夢想，「我覺得我的人生一半的時間獻給了我的音樂以及觀眾，所以我的人生其實還有很多其他的事情沒有完成。」希望能留下經典作品後，圓滿告別舞台，能在音樂路上堅持多年，是因為對音樂的熱愛與使命感，想為自己和支持她的歌迷交代。

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▲張韶涵認了有退休計畫。（圖／翻攝自微博）



對於有朋友勸說很多人都唱到80歲，張韶涵表示，歌手的嗓子是有年齡限制，「我不可能唱到80歲，最重要的是我留下了什麽，名利會被人遺忘，但精神層面的東西是不會的，好好珍惜我們相處的時間。」

目前張韶涵的巡演進入尾聲，共舉行了超過20場演出，每場都全力以赴，還特別打造出與經典角色《海豚灣戀人》中易天邊同框合唱的場面，成為粉絲心中的難忘回憶。去年7月她在溫州演唱會上曾表示「從來沒想過有退休的一天」，如今卻多次提及退休計劃，讓歌迷直呼捨不得。