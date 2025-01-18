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解婕翎健康亮燈「入院吊點滴」！　病況曝光嘆：表演人員不能生病

記者王靖淳／綜合報導

女星解婕翎平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（18）日她突然在限動PO出一張吊點滴的照片，透露自己生病，同時也有感而發表示：「表演人員真的不能生病。」內容曝光後，立即掀起網友討論。

▲▼解婕翎。（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）

▲解婕翎會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）

照片中，解婕翎的左手插著點滴的針頭，並配有透明膠帶固定，她配文寫道自己在工作中遭遇生病困境的經歷，同時也突顯了表演行業對健康的嚴苛要求。她透露，因身體狀況不佳，不得不在繁忙的工作日程中前往治療，「表演人員真的不能生病，一個生病，工作內容整個需要調整。」並表示這樣的突發情形，對她參與的廣告拍攝和彩排造成影響，迫使製作團隊做出調整以應對她的健康狀況。

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▲▼解婕翎。（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）

▲解婕翎吊點滴。（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）

解婕翎特別感謝在她生病時給予支持的廠商和導演組。她表示，好險有他們的理解與協助，讓她能夠在晚上彩排前短暫離開去接受急救治療。解婕翎也坦言，雖然接受了治療，但醫生告訴她治療後可能會感到不適，事實也如預期，「回家真的直接倒下，早上起床還在暈。」儘管身體狀況未完全恢復，不過解婕翎表示期望能順利完成當天的主持工作，「希望今天主持一切順利，雖然有聲音，但還是卡卡。」

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